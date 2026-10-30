مشکلات اقتصادی فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است

امام‌جمعه پاوه:

سرویس کرمانشاه _ امام‌جمعه پاوه با اشاره به وضعیت کنونی روابط ایران و آمریکا اظهار کرد: در شرایطی قرار داریم که نه جنگ را شاهد هستیم و نه صلحی پایدار برقرار است. بازاریان، کارمندان، کارگران و سایر اقشار مردم به‌نوعی از این شرایط تأثیر پذیرفته‌اند و بسیاری نمی‌دانند آینده چگونه رقم خواهد خورد. مشکلات اقتصادی نیز فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد کرده است.

به گزارش کردپرس؛ ماموستا ملا قادر قادری، امام‌جمعه پاوه، در خطبه‌های نماز جمعه هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۵ شهر پاوه، با اشاره به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، تحولات فلسطین و غزه، مسائل اجتماعی منطقه و سالروز حادثه هشتم آبان ۱۳۵۷ پاوه، به تبیین مسئولیت‌های فردی و اجتماعی در آموزه‌های اسلامی پرداخت و خواستار توجه جدی مسئولان به مشکلات مردم و برخورد قانونی با عوامل ناهنجاری‌های اجتماعی شد.

شرایط نه جنگ و نه صلح، فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است

امام‌جمعه پاوه با اشاره به وضعیت کنونی کشور در روابط ایران و آمریکا اظهار داشت: در شرایطی قرار داریم که نه جنگ را شاهد هستیم و نه صلحی پایدار برقرار است؛ وضعیتی که ابهام در چشم‌انداز آینده را برای اقشار مختلف جامعه به همراه داشته است.

وی افزود: بازاریان، کارمندان، کارگران و سایر اقشار مردم به‌نوعی از این شرایط تأثیر پذیرفته‌اند و بسیاری نمی‌دانند آینده چگونه رقم خواهد خورد. در کنار این وضعیت، مشکلات اقتصادی نیز فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد کرده است.

ماموستا قادری ابراز امیدواری کرد خداوند متعال مشکلات جامعه را برطرف سازد و مسیر تحولات به‌گونه‌ای پیش برود که آرامش، امنیت و رفاه مردم تأمین شود.

وی همچنین با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا و رقابت جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، ابراز امیدواری کرد نتایج این انتخابات بازتاب‌دهنده تغییر در سیاست‌های دولت ترامپ و همراهانش باشد.

غزه همچنان با پیامدهای سنگین جنگ روبه‌روست

امام‌جمعه پاوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات فلسطین و وضعیت مردم غزه اظهار داشت: درگیری جامعه با مسائل و تحولات داخلی موجب شده است تا حدودی از وضعیت مردم مظلوم غزه غافل شویم؛ درحالی‌که این منطقه همچنان با پیامدهای سنگین جنگ و فشارهای رژیم صهیونیستی مواجه است.

وی با اشاره به آمار تلفات انسانی و خسارت‌های جنگ غزه گفت: بر اساس آمار مورد اشاره، حدود ۷۶ هزار نفر در این جنگ به شهادت رسیده و نزدیک به ۱۶۰ هزار نفر مجروح شده‌اند و حدود ۹۰ درصد منازل مسکونی نیز تخریب شده است.

ماموستا قادری با اشاره به توافق اعلام‌شده در شرم‌الشیخ برای پایان جنگ خاطرنشان کرد: با وجود این توافق، مردم غزه همچنان با فشارها، ناامنی و پیامدهای سنگین جنگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند و وضعیت انسانی در این منطقه نگران‌کننده است.

وی همچنین با اشاره به تحولات سیاسی اخیر در سرزمین‌های اشغالی و وضعیت انتخاباتی بنیامین نتانیاهو، ابراز امیدواری کرد تحولات پیش‌رو به پایان سیاست‌های جنگ‌طلبانه و کاهش رنج مردم فلسطین منجر شود.

برخورد قاطع با عوامل هتک حرمت خانواده‌ها

ماموستا قادری در بخش دیگری از خطبه‌ها به انتشار تصاویر خصوصی شماری از شهروندان منطقه اورامانات، به‌ویژه مردم پاوه، جوانرود و روانسر در فضای مجازی اشاره کرد و این اقدام را رفتاری خلاف اخلاق، انسانیت و حرمت خانواده‌ها دانست.

وی با ابراز تأسف از هتک حریم خصوصی خانواده‌های منطقه اظهار کرد: این اقدام موجب ناراحتی و نگرانی بسیاری از خانواده‌ها شده و حرمت و آبروی شماری از شهروندان را خدشه‌دار کرده است.

امام‌جمعه پاوه با اشاره به اعلام خبر دستگیری عامل اصلی این اقدام از سوی نیروهای نظامی، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، خواستار تداوم پیگیری‌ها و برخورد قاطع با تمامی عوامل دخیل در این موضوع شد.

وی تأکید کرد: مردم منطقه انتظار دارند موضوع صرفاً به دستگیری یک نفر محدود نشود، بلکه همه عوامل مرتبط شناسایی و مطابق قانون با آنان برخورد شود. همچنین روند رسیدگی به پرونده باید با جدیت و سرعت دنبال شود و در پیچ‌وخم‌های اداری متوقف نماند.

ماموستا قادری در عین حال از خانواده‌ها، به‌ویژه دختران جوان، خواست در نگهداری و انتشار تصاویر شخصی و خانوادگی خود دقت بیشتری داشته باشند و با رعایت احتیاط، زمینه سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب را فراهم نکنند.

امام‌جمعه پاوه در ادامه با اشاره به تقارن خطبه‌های نماز جمعه با سالروز حادثه هشتم آبان ۱۳۵۷ پاوه، یاد و خاطره شهدای این واقعه را گرامی داشت.