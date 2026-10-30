به گزارش کردپرس، سیدعلی مدنی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگاران و با تشریح نتایج سفر خود به آذربایجان‌غربی، افزود: در بازدید از منطقه آزاد ماکو و مرز بازرگان، وضعیت صادرات، واردات، ترانزیت کالا، تردد مسافران و فعالیت پایانه‌های مرزی بررسی و مشکلات موجود شناسایی شد.



او اضافه کرد: با همکاری گمرک، منطقه آزاد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و استانداری آذربایجان‌غربی، اقدامات لازم برای رفع موانع و تسهیل فعالیت‌های تجاری در دستورکار قرار گرفته است.



وزیر امور اقتصادی و دارایی به سفر پیش‌روی خود به ترکیه نیز اشاره کرده و افزود: موضوع تسهیل تردد کامیون‌ها و افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا در مرزها از محورهای مذاکرات با طرف ترکیه‌ای خواهد بود تا موانع موجود در این زمینه برطرف شود.



مدنی‌زاده همچنین با اشاره به بازدید از مرز سرو، اضافه کرد: صف‌های طولانی کامیون‌ها و مشکلات زیرساختی پایانه‌های مرزی بررسی شده و موضوعات مرتبط با توسعه زیرساخت‌ها و منطقه ویژه اقتصادی نیز از طریق مصوبات سفر پیگیری خواهد شد.



او با اشاره به برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌غربی، افزود: مشکلات و مطالبات فعالان اقتصادی استان بررسی و راهکارهای اجرایی برای رفع آنها تدوین شده و پیگیری اجرای مصوبات سفر در تهران ادامه خواهد یافت.

تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی را تسریع می‌کنیم



وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر حمایت از طرح‌های توسعه‌ای آذربایجان‌غربی گفت: اگر استان طرح‌های سرمایه‌گذاری مناسب را معرفی و سرمایه‌گذاران را پای کار بیاورد، وزارت اقتصاد نیز برای تأمین مالی و پشتیبانی از اجرای این طرح‌ها اقدام خواهد کرد.



مدنی‌زاده افزود: تدوین سازوکار مشخص برای تأمین مالی پروژه‌ها و تسریع اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری ضروری است.



او همچنین با اشاره به ضرورت راه‌اندازی کارگروه نوسازی در آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: باید تصمیمات و پیشنهادهای استانی برای بررسی و اتخاذ تصمیمات نهایی به مرکز ارسال شود تا پس از تعیین تکلیف، تصمیمات قطعی تدوین و ابلاغ شود تا روند مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای استان را سرعت ببخشد.



وزیر اقتصاد بر ضرورت بازگشت منابع بانکی و ایجاد اطمینان برای تأمین مالی پروژه‌ها نیز تأکید کرده و افزود: استفاده از ابزارهایی مانند انتشار اوراق و طراحی ترتیبات مشخص برای بازچرخانی منابع در استان ضروری است.



مدنی‌زاده همچنین گردشگری سلامت را از حوزه‌های قابل توجه برای سرمایه‌گذاری دانسته و اضافه کرد: این حوزه باید در قالب یک طرح جامع و با مشارکت بخش خصوصی و بانک‌ها دنبال شود.



او در پایان، بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها برای تأمین منابع طرح‌های توسعه‌ای، به‌ویژه پروژه‌های بیمارستانی و گردشگری سلامت، را مورد تأکید قرار داده و خواستار تدوین طرحی مشخص برای استفاده از این ظرفیت‌ها شد.





