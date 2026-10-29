وزیر جهاد کشاورزی: سازمان تعاون روستایی به بازار سیب و انگور ورود می کند

سرویس آذربایجان غربی-وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش تولید برخی محصولات باغی از جمله سیب و انگور، از ورود سازمان تعاون روستایی به بازار و انجام خریدهای حمایتی برای کمک به تنظیم بازار و تأمین منافع کشاورزان و باغداران خبر داد.

به گزارش کردپرس، «غلامرضا نوری» در دیدار با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تولید مناسب برخی محصولات کشاورزی در سال جاری اظهار کرد: امسال برخی از میوه‌ها از جمله سیب و انگور و همچنین بسیاری از محصولات کشاورزی، سال‌آوری خوبی داشته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تنظیم بازار متناسب با شرایط تولید افزود: برای رسیدن بازار به تعادل مناسب، مداخلاتی لازم بود که سازمان تعاون روستایی نیز بر اساس وظایف ذاتی خود به این حوزه ورود کرده است.

نوری با اشاره به انجام خریدهای حمایتی از محصولات کشاورزی تصریح کرد: در محصولاتی مانند سیب، انگور، کشمش و سایر محصولاتی که نیاز به خرید حمایتی داشته باشند، سازمان تعاون روستایی در نقاط مختلف کشور اقدامات لازم را انجام داده و اقدامات تکمیلی خود را نیز ادامه خواهد داد.

وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد با تداوم این اقدامات، تنظیم بازار محصولات کشاورزی به شکل مطلوب‌تری انجام شود و کشاورزان و باغداران بتوانند از حاصل دسترنج خود بهره‌مند شوند.

نمایندگان آذربایجان غربی در روزهای اخیر از پیگیرها برای حمایت از محصولات سیب و انگور در استان خبر داده بودند/.