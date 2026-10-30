سرویس آذربایجان غربی- رییس گمرک جمهوری اسلامی ایران از تدوین و امضای بسته تسهیلات تجارت کشور توسط ریاست جمهوری خبر داد و گفت: تلاش برای جلوگیری از توقف کالا در مرزها و کاهش هزینه‌های اضافی تجار در دستور کار است.

به گزارش کردپرس، از ایرنا؛ فرود عسگری افزود: بسته تسهیلات تجارت کشور تنظیم شده و پس از امضای رییس‌جمهور، در تاریخ ۱۷ مهر به وزارت مربوطه ابلاغ شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس این دستورالعمل مقرر شد که کالاها دیگر در مرزها متوقف نشوند تا از تحمیل هزینه‌های اضافی به تجار جلوگیری شود؛ همچنین سازوکارهای اجرایی مورد نیاز برای اجرای دقیق این طرح در نظر گرفته شده است.

عسگری در ادامه با تأکید بر ضرورت تمرکز گمرکات مرزی بر عملیات صادراتی بیان کرد: باید کالاهای وارداتی تنها تشریفات داخلی خود را در گمرکات استان‌ها سپری کنند تا مرزهای کشور فقط به عملیات صادراتی اختصاص یابد.

رییس گمرک در خصوص علت توقف برخی کالاها در مرزها افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این ایستایی ناشی از عدم پذیرش تعداد کافی کامیون در کشورهای مقابل است و با بهره‌گیری از نظام مدیریت ریسک، تلاش می‌کنیم ایستایی کالاها به حداقل برسد.

وی ادامه داد: در همین راستا مقرر شده است این هفته در ترکیه با مسئولان مربوطه نشست و رایزنی انجام شود تا راهکارهای کاهش این معضل بررسی گردد.

عسگری همچنین به فعال شدن بخش تجاری مرز رازی اشاره کرد و گفت: مرز رازی که پیش‌تر تنها دارای بخش مسافری بود، اکنون بخش تبادلات کالایی آن نیز فعال شده است.

رییس گمرک جمهوری اسلامی با اشاره به ضرورت ارتقای زیرساخت‌ها و تجهیز گمرکات به دستگاه‌های ایکس‌ری (X-Ray) افزود: تجهیز گمرکات به فناوری‌های نوین از اولویت‌های ماست.

وی اظهار کرد: در حال حاضر سه دستگاه ایکس‌ری در گمرک بازرگان فعال است و برای افزایش ظرفیت‌های بازرسی، تلاش می‌کنیم از توانمندی‌های داخلی و خارجی بهره بگیریم.

عسگری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود زیرساخت‌های مرز بازرگان افزود: اگرچه بخشی از زیرساخت‌های این مرز در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار دارد، اما اقدامات گسترده‌ای در این زمینه در حال اجراست و گمرک نیز در چارچوب وظایف خود اقداماتی را برای بهبود شرایط و تسهیل فعالیت بازرگانان دنبال می‌کند.