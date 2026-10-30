برای نخستین بار در استان کرمانشاه؛

سرویس کرمانشاه _ برای نخستین بار در استان کرمانشاه، محصولات خیار و گوجه‌فرنگی تولیدشده در دو واحد گلخانه‌ای شهرستان روانسر، با دریافت شناسنامه و درج کد پاسخ سریع (QR Code)، به بازار مصرف عرضه شدند.

به گزارش کردپرس، این اقدام با هدف ارتقای سلامت محصولات کشاورزی، افزایش شفافیت و فراهم‌سازی امکان رهگیری محصولات از مبدأ تولید تا مصرف انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان روانسر، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۶۰۰ شناسنامه زراعی، باغی و گلخانه‌ای در این شهرستان صادر شده و روانسر بر اساس آمار اعلام‌شده، رتبه نخست استان را در اجرای این طرح به خود اختصاص داده است.

اجرای این طرح گامی مؤثر در توسعه کشاورزی نوین، ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان به محصولات کشاورزی است.

روانسر رتبه نخست استان در صدور شناسنامه QR Code محصولات کشاورزی

بر اساس آخرین گزارش وضعیت صدور شناسنامه محصولات کشاورزی دارای QR Code تا ۲۴ مهرماه، شهرستان روانسر با ثبت ۲۷۱ شناسنامه محصول کشاورزی، رتبه نخست استان کرمانشاه را به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش، از مجموع ۲۷۱ شناسنامه صادرشده در شهرستان روانسر، ۲۴۱ مورد در بخش زراعی و ۳۰ مورد در بخش باغی ثبت شده است.

این اقدام ارزشمند با پیگیری جناب آقای عابد فتحی، رییس تعاون روستایی شهرستان روانسر و با همکاری بهره‌برداران و مجموعه جهاد کشاورزی انجام شده و گامی در جهت شفافیت در فرآیند تولید، شناسایی و رهگیری محصولات، ارتقای کیفیت و ایجاد زمینه برای توسعه بازار محصولات کشاورزی شهرستان به شمار می‌رود.

کسب رتبه نخست استان در این شاخص، بیانگر ظرفیت و مشارکت فعال بهره‌برداران بخش کشاورزی روانسر در حرکت به سمت کشاورزی نوین، شناسنامه‌دار و بازارمحور است.