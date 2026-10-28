کیفیت آموزش در مدارس دولتی کردستان نیازمند بازنگری جدی است

نماینده مجلس:

سرویس کردستان - نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت کیفیت آموزش در مدارس دولتی کردستان، آمارهای مربوط به رتبه های برتر کنکور و میانگین نمرات دانش آموزان استان را نگران کننده دانست و بر ضرورت بازنگری در برنامه ریزی های آموزشی، تقویت عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت تدریس تأکید کرد.

به گزارش کرد پرس، محمدرسول شیخی زاده در هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه توسعه فضاهای آموزشی و تجهیز مدارس اظهار کرد: در ماه های اخیر، اقداماتی برای فعال سازی پروژه های نیمه تمام، احداث فضاهای آموزشی و توزیع عادلانه تر امکانات انجام شده که قابل تقدیر است و انتظار می رود این روند ادامه یابد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی با آموزش و پرورش افزود: شورای آموزش و پرورش استان و شهرستان ها ظرفیت قانونی مهمی برای تصمیم گیری و پیگیری مسائل این حوزه دارند و اعضای شوراها و دستگاه های مرتبط باید در چارچوب وظایف خود برای رفع مشکلات نظام تعلیم و تربیت تلاش کنند.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم قانونی آموزش و پرورش از عوارض شهرداری ها گفت: گزارش هایی درباره پرداخت نشدن این سهم از سوی برخی شهرداری ها وجود دارد که نیازمند پیگیری است. ضروری است شهرداری ها به تکالیف قانونی خود عمل کنند و منابع اختصاص یافته نیز به گونه ای مدیریت شود که حقوق و منافع شهرستان ها حفظ شود.

شیخی زاده با قدردانی از اقدامات انجام شده در حوزه پشتیبانی آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان، بر لزوم مشارکت شهرداری ها، بنیاد مسکن و سایر دستگاه های اجرایی در توسعه فضاهای آموزشی تأکید کرد.

وی در ادامه، کیفیت آموزش در مدارس دولتی را از دغدغه های جدی استان دانست و اظهار کرد: آمارهای ارائه شده درباره سهم مدارس مختلف از رتبه های برتر کنکور، ضرورت بررسی وضعیت آموزشی مدارس دولتی را نشان می دهد.

وی با اشاره به آمارهای مورد استناد خود گفت: بر اساس اطلاعاتی که مشاهده کرده ام، سهم مدارس سمپاد از رتبه های برتر کنکور حدود ۶۶.۶ درصد و سهم مدارس دولتی حدود ۶.۶ درصد اعلام شده است؛ ارقامی که باید با بررسی دقیق عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش تحلیل شوند.

این نماینده مجلس همچنین میانگین نمرات دانش آموزان کردستان در رشته های مختلف را نگران کننده توصیف کرد و افزود: بر اساس آمارهای مطرح شده، میانگین نمرات رشته تجربی ۱۱.۳۸، رشته انسانی ۹.۰۸ و رشته ریاضی ۱۱.۰۶ بوده است. لازم است ضمن بررسی دقیق این شاخص ها و جایگاه استان در مقایسه با سایر مناطق کشور، صحت و مبنای آماری آن ها نیز برای افکار عمومی روشن شود.

شیخی زاده با بیان اینکه عدالت آموزشی تنها به ساخت مدرسه و توسعه زیرساخت های فیزیکی محدود نمی شود، تصریح کرد: ارتقای کیفیت آموزش مستلزم برخورداری معلمان از توانمندی، انگیزه و امکانات کافی برای تدریس است و سیاست گذاران و مدیران باید زمینه تحقق این شرایط را فراهم کنند.

وی با تأکید بر اهمیت توجه هم زمان به آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: کردستان از ظرفیت های علمی و استعدادهای انسانی برخوردار است و ضروری است این توانمندی ها در نتایج آموزشی و تحصیلی دانش آموزان نیز نمود پیدا کند.

انتقاد از موانع اداری پیش روی طرح های عام المنفعه

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از برخی رویه های اداری و هزینه های پیش بینی شده برای اجرای طرح های عام المنفعه گفت: دستگاه های اجرایی باید ضمن رعایت قوانین و حفظ حقوق عمومی، از ظرفیت های قانونی برای تسهیل اجرای پروژه های مورد نیاز مردم استفاده کنند.

شیخی زاده با اشاره به پیگیری احداث زمین های چمن مصنوعی در روستاها اظهار کرد: در برخی موارد، هزینه های مطالبه شده برای واگذاری یا آماده سازی زمین می تواند اجرای طرح های عمومی را با مشکل مواجه کند؛ در حالی که بررسی دقیق مقررات و استفاده از ظرفیت های قانونی ممکن است امکان کاهش هزینه ها یا بهره مندی از معافیت های پیش بینی شده را فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به پیگیری احداث مرکز فوریت های پزشکی در دهگلان با مشارکت یک خیر گفت: با وجود گذشت هفت تا هشت ماه از پیگیری ها برای تأمین زمین مورد نیاز، هزینه ای حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای آماده سازی زمینی به مساحت ۷۰۰ مترمربع مطرح شده است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: در بررسی هزینه های طرح های عام المنفعه باید ضمن رعایت قانون، شرایط مشارکت خیران و ضرورت تسهیل اجرای پروژه های خدماتی نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه هزینه های غیرضروری می تواند روند اجرای این طرح ها را با مشکل مواجه کند.

شیخی زاده در پایان بر آمادگی خود برای همکاری با مسئولان استان در راستای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت تأکید کرد و خواستار هم افزایی دستگاه های اجرایی، برنامه ریزی دقیق و توجه بیشتر به نتایج آموزشی دانش آموزان شد.

تأکید معاون استاندار بر استفاده از ظرفیت های قانونی برای توسعه آموزش و پرورش

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت های قانونی برای حمایت از آموزش و پرورش گفت: همه دستگاه های اجرایی باید از امکانات و اختیارات قانونی خود برای تقویت این حوزه استفاده کنند و در تحقق اهداف آن نقش داشته باشند.

علی اکبر ورمقانی با اشاره به ظرفیت های قانونی موجود اظهار کرد: باید از تمام ظرفیت ها و انعطاف های قانونی در راستای حمایت از آموزش و پرورش استفاده شود و دستگاه های مرتبط برای تحقق این هدف همکاری کنند.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی شهرداری ها در پرداخت سهم سه درصدی آموزش و پرورش افزود: انتظار می رود شهرداران به مسئولیت های قانونی خود در این زمینه عمل کنند و در صورت بروز تخلف، موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین خواستار همکاری بنیاد مسکن استان در تعیین و ساماندهی لکه های آموزشی روستایی شد و گفت: تعامل دستگاه های مسئول می تواند زمینه توسعه فضاهای آموزشی و رفع کمبودهای موجود در مناطق روستایی را فراهم کند.

ورمقانی با قدردانی از مشارکت خیران مدرسه ساز از احداث یک مدرسه هوشمند خیرساز در دیواندره خبر داد و بر ضرورت حرکت به سمت مدارس نسل چهارم، توسعه فضاهای پژوهشی و تحقیقاتی و بهره گیری از فناوری های نوین در نظام آموزشی تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت همدلی و همکاری دستگاه های اجرایی، بر ضرورت همراهی مجموعه های مختلف برای پیشبرد برنامه های کشور و توسعه آموزش و پرورش تأکید کرد.