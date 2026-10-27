سرویس کردستان ـ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، میزبانی استان از پیکر ۳ شهید گمنام در روزهای آینده را مایه افتخار کردستان عنوان کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای تشییع این شهدا در تجمعات شبانه شد.

به گزارش کرد پرس؛ علی‌اکبر ورمقانی در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی تشییع پیکر شهدای گمنام، گفت: به یمن برگزاری اجلاسیه‌های کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید کردستان، فضای استان به عطر شهید و شهادت معطر است و تشییع شهدا این حال و هوا را ملموس‌تر خواهد کرد.

وی تاکید کرد: همه ما مدیون شهدا هستیم لذا شایسته است کارکنان کلیه دستگاه‌ها و عموم مردم در مراسم استقبال، تشییع و شب‌های وداع، حضور پررنگ داشته باشیم و بنیاد شهید نیز خانواده شهدا به ویژه شهدای جنگ رمضان را دعوت کند.

ورمقانی با بیان اینکه ۲ شهید پس از تشییع از استان خارج و یکی از این شهدا در اردوگاه شهید سلیمان خاطر سنندج تدفین خواهد شد، این مراسم خاکسپاری را فرصتی برای حضور و ادای احترام دانش‌آموزان و معلمان به مقام شهدا دانست.