چهار فوتبالیست کردستانی به اردوی تیم ملی ناشنوایان دعوت شدند

سرویس کردستان - چهار فوتبالیست کردستانی به نخستین مرحله اردوی ارزیابی و استعدادیابی تیم ملی فوتبال ناشنوایان بزرگسالان ایران دعوت شدند تا توانایی های خود را برای حضور در ترکیب ملی پوشان به نمایش بگذارند.

به گزارش ایرنا، میلاد محمدی، بارزان احمدی، دانا قادری و مبین احمدی چهار بازیکن کردستانی هستند که با نظر کادر فنی به این مرحله از اردوی تیم ملی دعوت شده اند.

نخستین مرحله اردوی ارزیابی و استعدادیابی تیم ملی فوتبال ناشنوایان کشور با حضور ۳۲ بازیکن در کمپ تیم های ملی فدراسیون در تهران برگزار می شود.

تمرینات و برنامه های ارزیابی بازیکنان زیر نظر حسین صالح، سرمربی تیم ملی فوتبال ناشنوایان، دنبال می شود و هدف از برگزاری این اردو، شناسایی نفرات برتر و تشکیل ترکیب اصلی تیم ملی برای حضور در رقابت های پیش رو است.

این اردو از چهارم آبان آغاز شده و طبق برنامه اعلام شده، عصر پنجم آبان به پایان می رسد.