به گزارش کردپرس، بهرام درویشی در نشست هماهنگی مقدمات برگزاری همایش ملی تالاب هشیلان که با حضور مدیر روابط عمومی، امور بین‌الملل و امور اجتماعی شرکت مدیریت منابع آب ایران، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با حوزه منابع طبیعی و کشاورزی و کارشناسان تخصصی برگزار شد، اظهار کرد: تجربه اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از تالاب هشیلان و تقویت شرایط پایداری آن، ظرفیت ارزشمندی برای معرفی یک الگوی قابل بررسی در مدیریت منابع آب و جلب مشارکت مردم فراهم کرده است.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از دستاوردهای اقدامات اجرایی و فنی انجام‌شده در محدوده تالاب افزود: برگزاری این همایش از دو منظر قابل پیگیری است؛ نخست، بررسی ظرفیت‌ها و الزامات مرتبط با ارتقای جایگاه تالاب هشیلان در سطح ملی و بین‌المللی و امکان‌سنجی طی مراحل قانونی و کارشناسی لازم برای ثبت آن در کنوانسیون رامسر و دوم، تدوین چارچوبی کارشناسی برای استمرار اقدامات حفاظتی و احیایی تالاب.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه ادامه داد: یکی از اهداف پیش‌بینی‌شده برای این رویداد، تهیه دستورالعمل یا شیوه‌نامه‌ای با مشارکت دستگاه‌های مسئول است تا زمینه هماهنگی بیشتر میان مجموعه‌های مرتبط و تداوم اقدامات مؤثر برای حفاظت از تالاب فراهم شود. این چارچوب می‌تواند پس از بررسی کارشناسی و طی مراحل لازم، مبنایی برای پیگیری اقدامات آتی قرار گیرد.

درویشی با اشاره به موضوعات مطرح‌شده در نشست‌های مقدماتی، بر اهمیت بررسی ابعاد حقوقی حفاظت از تالاب، شیوه‌های کشاورزی در اراضی مجاور و محدوده تالاب و شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری شرایط زیست‌محیطی آن تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود این موضوعات با حضور متخصصان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط بررسی و راهکارهای اجرایی متناسب با ظرفیت‌ها و الزامات قانونی ارائه شود.

وی همچنین با قدردانی از تلاش کارشناسان و مدیرانی که در سال‌های گذشته در مسیر حفاظت از تالاب هشیلان فعالیت کرده‌اند، به اقدامات انجام‌شده در زمینه انسداد چاه‌ها و پیگیری جمع‌آوری موتورپمپ‌ها در مسیر تغذیه تالاب اشاره کرد و بر ضرورت مستندسازی این تجربیات برای بهره‌گیری در برنامه‌ریزی‌های آینده تأکید داشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه در ادامه از انتخاب دبیر همایش و آغاز فعالیت دبیرخانه آن خبر داد و اظهار کرد: با تعیین دبیر همایش، هماهنگی‌های اولیه برای برنامه‌ریزی و پیگیری امور اجرایی آغاز شده است. دبیرخانه این رویداد در محل دفتر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه مستقر خواهد بود و پیگیری امور مربوط به همایش از این مسیر انجام می‌شود.

درویشی افزود: تعیین زمان و مکان برگزاری، نحوه اجرای برنامه، شناسایی و دعوت از صاحب‌نظران و متخصصان، آماده‌سازی محتوای علمی، طراحی اقلام اطلاع‌رسانی و پیش‌بینی برنامه‌های جانبی از جمله موضوعاتی است که باید با استفاده از دیدگاه‌ها و تجربیات دستگاه‌های مشارکت‌کننده بررسی و نهایی شود.

وی با تأکید بر ضرورت برخورداری همایش از پشتوانه علمی و کارشناسی کافی تصریح کرد: موفقیت این رویداد به هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، استفاده از تجربیات تخصصی و تدوین برنامه‌ای منسجم وابسته است. بر همین اساس، مقرر است پیشنهادهای کارشناسان بررسی و اقدامات موردنیاز در قالب زمان‌بندی و فهرست پیگیری تنظیم شود.

در این نشست، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی دستگاه‌های مرتبط و هماهنگی برای طراحی محتوای علمی و اجرایی همایش تأکید شد تا زمینه بررسی جامع‌تر مسائل تالاب هشیلان و ارائه راهکارهایی برای استمرار حفاظت و احیای آن فراهم شود.