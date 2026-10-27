عضو کمیسیون نفت، گاز و منابع طبیعی پارلمان عراق اعلام کرد تولید روزانه نفت اقلیم کردستان که اکنون حدود ۲۰۰ هزار بشکه است، ممکن است در سال ۲۰۲۷ به حدود ۳۵۰ هزار بشکه افزایش یابد.

به گزارش کردپرس، بناس دوسکی، عضو کمیسیون نفت، گاز و منابع طبیعی پارلمان عراق، اعلام کرد که تولید روزانه نفت اقلیم کردستان ممکن است در سال ۲۰۲۷ به حدود ۳۵۰ هزار بشکه برسد.

او گفت اخیرا از شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) بازدید کرده و درباره گزارش شرکت «وود مکنزی» گفت‌وگو کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، تولید کنونی نفت اقلیم کردستان از ۲۰۰ هزار بشکه در روز فراتر نمی‌رود، اما احتمال افزایش آن به حدود ۳۵۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۷ وجود دارد.

دوسکی همچنین بر ضرورت استفاده از ارقام واقعی در تدوین بودجه سال ۲۰۲۷ تأکید کرد تا پرداخت منظم حقوق کارکنان اقلیم کردستان تضمین شود و از تکرار مشکلات سال‌های گذشته جلوگیری شود.