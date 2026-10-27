واکنش دادستان کرمانشاه به انفجار لوله گاز جعفرآباد

سرویس کرمانشاه _ دادستان کرمانشاه با اشاره به خسارات وارده انفجار لوله گاز در شهرک جعفرآباد کرمانشاه، تصریح کرد: «این حادثه که منجر به جان باختن ۴ شهروند و مصدومیت ۱۰ نفر دیگر شده است، فراتر از یک حادثه فنی، یک تقصیر بزرگ در حوزه ایمنی عمومی است.

به گزارش کردپرس، به گفته حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، در پی حادثه ناگوار ناشی از عملیات حفاری لوله‌های فاضلاب که بر اثر بی‌توجهی به استانداردهای ایمنی، منجر به تخریب خطوط گاز و بروز فاجعه‌ای انسانی گردید، اقدامات قانونی سنگینی صورت گرفته است.

دادستان کرمانشاه با اشاره به خسارات وارده، تصریح کرد: «این حادثه که منجر به جان باختن ۴ شهروند و مصدومیت ۱۰ نفر دیگر شده است، فراتر از یک حادثه فنی، یک تقصیر بزرگ در حوزه ایمنی عمومی است. در پی بررسی‌های فوری و شناسایی گلوگاه‌های بروز حادثه، تاکنون ۲ نفر از عاملان اصلی این فاجعه که مستقیماً در وقوع این حادثه نقش داشته‌اند، بازداشت شده‌اند.»

کریمی با تأکید بر حاکمیت قانون، افزود: «دستگاه قضا تنها به بازداشت متخلفان اکتفا نخواهد کرد؛ بلکه تمامی ابعاد این پرونده، از جمله قصور در نظارت، عدم رعایت پروتکل‌های ایمنی توسط پیمانکاران و سهل‌انگاری در سلسله‌مراتب اجرایی، به دقت مورد واکاوی قرار می‌گیرد تا مشخص شود چگونه زنجیره‌ای از بی‌تدبیری توانسته است امنیت زیرساخت‌های حیاتی گازرسانی را هدف قرار داده و جان انسان‌ها را به خطر اندازد.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «اعمال مسئولیت‌های کیفری و مدنی بر عهده تمامی کسانی خواهد بود که با سهل‌انگاری یا عدم ایفای وظایف نظارتی خود، در وقوع این فاجعه نقش داشته باشند. دستگاه قضا در کنار خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان، برای احقاق حقوق عمومی و مجازات تمامی مقصران، بدون هیچ‌گونه استثنایی، با قاطعیت عمل خواهد کرد.»