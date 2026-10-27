سه بسکتبالیست کردستانی به اردوی تیم ملی دختران زیر ۱۶ سال دعوت شدند

سرویس کردستان - سه بسکتبالیست نوجوان کردستانی به دومین مرحله اردوی تدارکاتی و غربالگری تیم ملی بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال ایران دعوت شدند؛ اردویی که با هدایت سروه ضرغامیان، سرمربی کردستانی تیم ملی، برای شناسایی و ارزیابی استعدادهای برتر برگزار می شود.

به گزارش کرد پرس، «سارینا واله»، «هونیا بهمنی» و «جوانا منصوری» سه بازیکن کردستانی دعوت شده به این مرحله از اردوی تیم ملی هستند که از سوم تا هفتم آبان ماه در سالن شهید کشوری شهر قدس تهران برگزار می شود.

سروه ضرغامیان، مربی کردستانی، هدایت تیم ملی بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال ایران را برعهده دارد و در این مرحله از اردو، ۳۱ بازیکن مستعد از استان های مختلف کشور برای حضور در تمرینات و ارزیابی های فنی دعوت شده اند.

بازیکنان دعوت شده از استان های کردستان، آذربایجان شرقی، خوزستان، اصفهان، فارس، البرز، تهران، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، یزد، اردبیل، زنجان، سمنان و گلستان انتخاب شده اند.

این اردو با هدف ارزیابی توانایی های فنی بازیکنان و شناسایی نفرات مستعد برای ادامه روند آماده سازی تیم ملی و حضور در رقابت های قهرمانی آسیا برگزار می شود.