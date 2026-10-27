ذخایر ارزی عراق بار دیگر به 80 میلیارد دلار رسید

بانک مرکزی عراق اعلام کرد ذخایر ارزی این کشور که پس از بحران‌های اخیر کاهش یافته بود، بار دیگر به 80 میلیارد دلار افزایش یافته است.

به گزارش کرد پرس به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، بانک مرکزی عراق امروز سه‌شنبه اعلام کرد ذخایر دلاری این کشور طی ماه‌های سپتامبر و اکتبر امسال افزایش یافته و به حدود 80 میلیارد دلار رسیده است.

محمود داغر، مشاور رئیس بانک مرکزی عراق و سخنگوی این بانک گفت، مجموع ذخایر دلاری عراق، اعم از مبالغ موجود در حساب بانک مرکزی و حساب دولت عراق نزد بانک مرکزی امریکا، طی ماه‌های سپتامبر و اکتبر 2026 بهبود یافته است. این ذخایر پیش‌تر به 73 میلیارد دلار کاهش یافته بود، اما اکنون دوباره به حدود 80 میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود، میزان ذخایر طلای عراق تغییری نکرده و همچنان 170 تن است.

داغر توضیح داد که بهبود ذخایر دلاری در ماه‌های سپتامبر و اکتبر، ناشی از افزایش درآمدهای صادرات نفت بوده که اخیراً به حدود 6 میلیارد دلار رسیده است. به گفته او، این میزان درآمد با توجه به بحران کنونی، سطحی قابل‌قبول محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: اگر صادرات نفت عراق متوقف شود، همان طور که در ماه‌های آوریل، مه و ژوئن گذشته اتفاق افتاد، ذخایر ارزی برای یک سال کفایت می‌کند.

داغر تأکید کرد که ذخایر ارزی را نباید صرفاً بر اساس ارزش مطلق آنها سنجید، بلکه معیار اصلی، توانایی این ذخایر برای پشتیبانی از تجارت خارجی کشور است؛ زیرا عراق وابستگی زیادی به تجارت خارجی دارد.

سخنگوی بانک مرکزی عراق همچنین اعلام کرد که علی فالح الزیدی نخست‌وزیر این کشور، شخصاً روند ورود محموله‌های دلار به عراق را پیگیری می‌کند. به گفته او، ارزش هر محموله تقریباً به 500 میلیون دلار می‌رسد.

داغر گفت: دو هواپیما حامل اسکناس دلار وارد عراق شده‌اند و طبق اظهارات نخست‌وزیر، محموله‌های دیگری نیز طی روزهای آینده به کشور خواهند رسید.