سرویس سوریه - شماری از کُردهای آواره گری‌سپی که با دعوت مدیریت منطقه گری‌سپی برای بازگشت به خانه‌های خود به این شهر رفته بودند، هدف حمله قرار گرفتند و بیش از ۱۰۰ خانواده کُرد، از جمله زنان و کودکان، در ساختمان مدیریت منطقه محاصره شدند.

به گزارش کردپرس، کمیته آوارگان گری‌سپی اعلام کرد شماری از کُردهای آواره که با هدف بازگشت به خانه‌ها و املاک خود و به دعوت مدیریت منطقه گری‌سپی به این شهر بازگشته بودند، هدف حمله قرار گرفته‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶، مهاجمان به خودروهای این افراد حمله کرده و شماری از آنها را غارت کرده‌اند. همچنین بیش از ۱۰۰ خانواده کُرد در ساختمان مدیریت منطقه گرفتار شده‌اند و کمیته آوارگان خواستار مداخله فوری برای حفاظت از آنان شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این شهروندان کُرد با هدف بازگشت به روستاها و خانه‌های خود و در پی دعوت مدیریت منطقه گری‌سپی به ساختمان این نهاد مراجعه کرده بودند. با این حال، پس از ورود آنان به شهر، گروهی متشکل از صدها نفر به آنها حمله کردند. در جریان این حمله، خودروهای شهروندان هدف قرار گرفت و برخی از آنها تخریب یا غارت شدند.

منابع محلی اعلام کردند حدود ۱۰۰ شهروند کُرد در ساختمان مدیریت منطقه محاصره شده‌اند. در میان افراد گرفتار، زنان و کودکان نیز حضور دارند و وضعیت نهایی آنان تا زمان انتشار گزارش مشخص نشده است.

کمیته آوارگان گری‌سپی با انتشار بیانیه‌ای، حمله به شهروندان کُردی را که برای بازگشت به خانه‌های خود اقدام کرده بودند، محکوم کرد و این اقدام را نقض امنیت و حقوق قانونی آوارگان برای بازگشت به محل زندگی‌شان دانست.

این کمیته اعلام کرد که برای فراهم کردن زمینه بازگشت آوارگان به خانه‌ها و املاک خود، با طرف‌های ذی‌ربط در حال هماهنگی و پیگیری بوده است، اما این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند. به گفته این کمیته، شهروندانی که در جریان این حادثه هدف حمله قرار گرفتند، به دعوت مسئول مدیریت منطقه گری‌سپی به این شهر رفته بودند و مسئولان این نهاد باید در قبال امنیت و حفاظت از آنان پاسخ‌گو باشند.

کمیته آوارگان گری‌سپی همچنین با اشاره به حضور بیش از ۱۰۰ خانواده کُرد در ساختمان محاصره‌شده و تأکید بر حضور زنان و کودکان در میان آنان، از طرف‌های ذی‌ربط خواست هرچه سریع‌تر برای پایان دادن به محاصره و تأمین امنیت این افراد اقدام کنند.

این کمیته از شهروندانی که قصد بازگشت به گری‌سپی و سکونت مجدد در خانه‌ها و املاک خود را دارند، خواست پیش از اقدام به بازگشت با این کمیته هماهنگ کنند تا روند بازگشت آنان سازمان‌دهی شود و هماهنگی‌های لازم با طرف‌های مسئول برای فراهم کردن شرایط امن صورت گیرد.

کمیته آوارگان گری‌سپی در پایان خواستار آغاز تحقیقاتی جدی و شفاف درباره این حمله، شناسایی و پاسخ‌گو کردن عاملان آن و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی شد. این کمیته همچنین بر ضرورت تضمین بازگشت امن آوارگان و حفاظت از حقوق قانونی آنان تأکید کرد.

گری‌سپی، واقع در شمال سوریه، در سال ۲۰۱۹ و در پی عملیات نظامی ترکیه و گروه‌های مسلح سوری مورد حمایت آن، شاهد آوارگی شمار زیادی از ساکنان خود، از جمله کُردها، بود. بازگشت آوارگان این منطقه به خانه‌هایشان همچنان با چالش‌های امنیتی و موانع متعدد روبه‌رو است.

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