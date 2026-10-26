«الهام احمد» سیاستمدار کُرد سوری:

سرویس سوریه - «الهام احمد» سیاستمدار کُرد سوری، با اشاره به تحولات سیاسی و اجتماعی مناطق کُردنشین سوریه اعلام کرد که کُردها در سوریه به مرحله‌ای رسیده‌اند که موجودیت و هویت خود را به اثبات رسانده‌ و فداکاری‌های آنان بی‌نتیجه نمانده است.

به گزارش کردپرس، «الهام احمد» سیاستمدار کُرد سوری، در سمیناری در دانشگاه سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، با بررسی آخرین تحولات کردستان سوریه و وضعیت سیاسی کُردها در سوریه، بر ضرورت تضمین حقوق کُردها در قانون اساسی، مشارکت آنان در نهادهای تصمیم‌گیری و اصلاح نظام آموزشی تأکید کرد و افزود که کُردها به مرحله‌ای رسیده‌اند که موجودیت و هویت خود را به اثبات رسانده‌اند و فداکاری‌های آنان بی‌نتیجه نمانده است.

به نوشته آژانس خبری هاوار، این سمینار با موضوع تحولات اخیر کردستان سوریه در سالن ریاست دانشگاه سلیمانیه برگزار شد و الهام احمد به‌عنوان سخنران در آن حضور یافت و به پرسش‌های شرکت‌کنندگان پاسخ داد. شماری از شخصیت‌های سیاسی، دانشگاهیان و شهروندان نیز در این نشست شرکت کردند. پس از یک دقیقه سکوت، برنامه با قرائت شرح‌حال، معرفی هویت و مرور فعالیت‌ها و مبارزات سیاسی الهام احمد ادامه یافت.

الهام احمد در سخنرانی خود با اشاره به تحولات اخیر در کردستان سوریه اظهار داشت: «تحولاتی که در کردستان سوریه رخ داده، به لطف مبارزه و فداکاری جان‌باختگان به مرحله‌ای رسیده است که کُردها توانسته‌اند موجودیت خود را اثبات کنند. اکنون کُردها دارای هویت و موجودیت هستند و فداکاری‌هایی که صورت گرفته، بی‌نتیجه نمانده است.»

وی با مقایسه وضعیت کنونی کُردها با گذشته افزود که در سال‌های گذشته، کُردها در چارچوب کشور سوریه به‌عنوان یک ملت به رسمیت شناخته نمی‌شدند و همواره با سرکوب و اجرای قوانین ناعادلانه علیه خود مواجه بودند. به گفته احمد، وضعیت امروز کُردها در سوریه به مرحله‌ای رسیده است که موجودیت آنان به‌طور کامل اثبات شده است.

این سیاستمدار کُرد در ادامه به وضعیت آموزش و تحولات سیاسی سوریه پرداخت و تأکید کرد که کُردها نباید از نظام آموزشی خارج بمانند یا از حقوق خود محروم شوند. وی همچنین با اشاره به تحولات اخیر در نظام آموزشی، اظهار داشت که زبان کُردی به سطح پیشرفته‌تری از جایگاه خود رسیده و باید در قانون اساسی سوریه به‌عنوان حقی قانونی و مشروع به رسمیت شناخته شود.

احمد در خصوص روند ادغام نیروهای نظامی و نهادهای مدیریت خودگردان در ساختار دولت موقت سوریه نیز گفت که نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) به‌عنوان نیرویی اصلی در این روند مشارکت کرده‌اند و در مدیریت خودگردان نیز تغییراتی صورت گرفته است.

وی با این حال، سطح مشارکت زنان در مراکز تصمیم‌گیری را همچنان ضعیف ارزیابی کرد و گفت که ساختار کنونی سوریه هنوز با ایفای کامل و فعال نقش زنان موافق نیست.

الهام احمد همچنین درباره ضرورت بازسازمان‌دهی ساختار سیاسی سوریه به‌گونه‌ای که نقش کُردها در آن تضمین شود، پیشنهاد کرد که ۲۰ درصد از کرسی‌های پارلمان به نمایندگان کُرد اختصاص یابد. وی ابراز امیدواری کرد که پارلمان سوریه بتواند نقش واقعی خود را ایفا کند.

او همچنین بر ضرورت تشکیل کمیسیونی برای تعیین حقوق و جایگاه کُردها تأکید کرد و گفت که چنین نهادی می‌تواند به پیشبرد موفق‌تر روند ادغام کمک کند. به گفته احمد، رسیدگی مستمر به مسائل مربوط به زنان و سازمان‌دهی مشارکت آنان، در کنار تضمین دسترسی برابر همه شهروندان به نظام آموزشی، از دیگر اقداماتی است که باید در این مسیر دنبال شود.

در پایان این سمینار، شرکت‌کنندگان پرسش‌های خود را مطرح کردند و الهام احمد به آن‌ها پاسخ داد.