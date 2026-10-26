علی فالح زیدی، نخست‌وزیر دولت فدرال عراق، با هدف امضای چند یادداشت تفاهم در حوزه‌های اقتصادی و توسعه‌ای عازم اردن شد؛ سفری که در جریان آن، گسترش همکاری‌های دوجانبه و بررسی تحولات منطقه‌ای با پادشاه اردن در دستور کار قرار دارد.

بە گزارش کردپرس علی فالح زیدی، نخست‌وزیر دولت فدرال عراق، با هدف امضای چند یادداشت تفاهم در زمینه‌های اقتصادی و توسعه‌ای، به پادشاهی اردن سفر کرد.

بر اساس اعلام تلویزیون کردستان 24، زیدی در جریان این سفر با ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، دیدار و درباره راه‌های تقویت همکاری‌های دوجانبه میان بغداد و اَمان و همچنین آخرین تحولات منطقه گفت‌وگو خواهد کرد.

این سفر در راستای تقویت هماهنگی‌های مشترک میان عراق و اردن و گسترش رایزنی‌های عربی و منطقه‌ای انجام می‌شود؛ دو کشور بر ضرورت تلاش‌های مشترک برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید دارند.