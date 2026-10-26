کردپرس
مشارکت شهروندان در سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵، مبنای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان است
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ۱۸:۱۰ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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مشارکت شهروندان در سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵، مبنای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان است

سرویس کردستان ـ فرماندار سنندج، با اشاره به آغاز سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، از شهروندان شهرها و روستاهای شهرستان خواست با مشارکت فعال در این طرح ملی، در تکمیل اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌ریزی و توسعه منطقه همکاری کنند.

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی، در جلسه ستاد سرشماری شهرستان با بیان اینکه سرشماری امسال نسبت به دوره‌های گذشته تفاوت‌های مهمی دارد، اظهار کرد: این سرشماری برای نخستین‌بار بر مبنای رویکرد ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود و بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز از طریق داده‌های موجود در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف جمع‌آوری خواهد شد؛ با این حال، برای تکمیل و اصلاح اطلاعات، مشارکت برخی از شهروندان و خوداظهاری خانوارها ضروری است.

وی افزود: در مواردی که اطلاعات موجود برای تکمیل فرایند سرشماری کافی نباشد، پیامکی از سرشماره رسمی مرکز آمار ایران برای شهروندان ارسال می‌شود تا با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و تکمیل اطلاعات درخواستی، در اجرای دقیق این طرح همکاری کنند.

سجادی با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به نکات امنیتی بیان کرد: پیامک‌های مربوط به سرشماری از سرشماره رسمی مرکز آمار ایران ارسال می‌شود و حاوی لینک نیست؛ بنابراین شهروندان باید از ورود به لینک‌های ناشناس و ارائه اطلاعات به منابع نامعتبر خودداری کنند و صرفاً از مسیرهای رسمی اعلام‌شده برای تکمیل اطلاعات اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی حدود پنج درصد مراجعه حضوری در فرایند سرشماری گفت: مأموران سرشماری با لباس فرم و کارت شناسایی معتبر به خانوارها مراجعه خواهند کرد و از شهروندان درخواست می‌شود پس از احراز هویت مأموران، همکاری لازم را برای تکمیل اطلاعات داشته باشند.

فرماندار سنندج با تأکید بر نقش آمار دقیق در تصمیم‌گیری‌های کلان و محلی، ادامه داد: برنامه‌ریزی مؤثر در حوزه‌های عمرانی، خدماتی، آموزشی، بهداشتی و زیرساختی نیازمند داده‌های دقیق و قابل اتکاست و نتایج سرشماری می‌تواند به مدیران و دستگاه‌های اجرایی در شناسایی نیازهای واقعی مردم، توزیع مناسب امکانات و هدایت منابع به سمت اولویت‌های توسعه‌ای کمک کند.

سجادی از شهروندان سنندج و روستاهای تابعه خواست با اعتماد به فرایند رسمی سرشماری و همکاری به‌موقع، در اجرای دقیق این طرح ملی مشارکت کنند تا اطلاعات به‌دست‌آمده، مبنای تصمیم‌گیری‌های صحیح‌تر و برنامه‌ریزی بهتر برای آینده شهرستان قرار گیرد‌.

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