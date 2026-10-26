به گزارش کردپرس، صباح النعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق امروز دوشنبه اعلام کرد که با نظارت و پیگیری علی فالح الزیدی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، مراسم قطع ارتباط نظامی یگان‌های حفاظت سنجار (یبشه) و ادغام آن‌ها در سازمان‌های رسمی عراق، امروز برگزار می‌شود. همچنین مسئولیت امنیتی کوه سنجار به مقامات دولت فدرال واگذار خواهد شد. براساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق توضیح داد که این اقدام در چارچوب رویکرد و برنامه دولت عراق برای انحصار سلاح در دست حکومت و با هدف آغاز مرحله‌ای جدید در مسئولیت‌پذیری امنیتی در شهرستان سنجار صورت می‌گیرد. النعمان اشاره کرد که دولت عراق در این زمینه، فداکاری‌های بزرگ اعضای جامعه ایزدی را در دفاع از عراق به‌طور کلی و شهرستان سنجار به‌طور خاص، در مقابله با نیروهای تروریستی و تکفیری ارج می‌نهد. وی در ادامه تصریح کرد که این دولت همچنین بر پایبندی آنان به اصول ملی و قانون اساسی تأکید می‌کند؛ قانونی که تشکیل گروه‌های نظامی خارج از چارچوب نیروهای مسلح را ممنوع کرده است. صباح النعمان بیان کرد که دولت فدرال عراق همچنین بر مسئولیت کامل خود در قبال حفظ حقوق اعضای جامعه ایزدی که با تروریسم جنگیده و شجاعانه در برابر طرح تکفیری آن ایستادگی کرده‌اند، تأکید می‌کند؛ افرادی که در این راه شهید و مجروح شده‌اند. او گفت که این دولت متعهد است خسارت خانواده‌های قربانیان و آسیب‌دیدگان از عملیات تروریستی را جبران کند و بازسازی شهرستان سنجار را به پیش ببرد.