شورای میهنی کُردهای سوریه خواستار نظام فدرالی و رسمی شدن زبان کُردی شد

سرویس سوریه - شورای میهنی کُردهای سوریه در پانزدهمین سالگرد تأسیس خود، با تأکید بر ضرورت مشارکت کُردها در تدوین قانون اساسی جدید سوریه، خواستار برقراری نظامی فدرال و دموکراتیک، به رسمیت شناختن حقوق ملی و سیاسی کُردها و رسمی شدن زبان کُردی در کنار زبان عربی شد.

به گزارش کردپرس، شورای میهنی کُردهای سوریه (ENKS) در بیانیه‌ای به مناسبت پانزدهمین سالگرد تأسیس خود اعلام کرد که در مرحله جدید سیاسی سوریه، خواهان ایجاد نظامی فدرال، دموکراتیک و چندفرهنگی است و تأکید کرد که زبان کُردی باید در مناطق کُردنشین به‌عنوان زبان رسمی به رسمیت شناخته شود.

به نوشته شبکه روداو، این شورا که در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۱ با هدف پاسخ‌گویی به مطالبات مردم کُرد تأسیس شد، در سالگرد تاسیس خود اعلام کرد که پس از سقوط حکومت حزب بعث در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، سوریه تحت رهبری احمد الشرع وارد مرحله انتقالی جدیدی شده است.

شورای میهنی کُردهای سوریه همچنین با نگاهی مثبت به فرمان شماره ۱۳ احمد الشرع اشاره کرد و آن را گامی مهم در مسیر حل مسئله کُردها در سوریه دانست.

مطالبات ENKS درباره قانون اساسی جدید سوریه

این شورا در بیانیه خود خواستار آن شد که مردم کُرد در روند تدوین قانون اساسی جدید، به‌عنوان یکی از طرف‌های اصلی تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند تا ساختار سیاسی جمهوری سوریه بر پایه نظامی فدرال، دموکراتیک و متکثر شکل بگیرد.

در بیانیه ENKS، بر ضرورت به رسمیت شناختن هویت ملی مردم کُرد و حقوق سیاسی آنان در قانون اساسی جدید تأکید شده است. همچنین ENKS خواستار آن شد که زبان کُردی در مناطق کُردنشین در کنار زبان عربی جایگاه رسمی داشته باشد و تقسیمات اداری استان‌ها با در نظر گرفتن ویژگی‌های ملی و جغرافیایی مناطق کُردنشین بازنگری شود.

درخواست لغو سیاست‌های تبعیض‌آمیز گذشته

شورای میهنی کُردهای سوریه در بخش دیگری از بیانیه خود خواستار لغو تمامی تصمیمات فوق‌العاده و سیاست‌های تبعیض‌آمیزی شد که در دوره حکومت پیشین علیه کُردها اجرا شده بود.

این شورا بر ضرورت رفع پیامدهای طرح موسوم به «کمربند عربی»، بازگرداندن تابعیت به افرادی که از این حق محروم شده‌اند و اجرای عدالت انتقالی تأکید کرد و این اقدامات را از شروط اساسی حل مسائل کُردها دانست.

ENKS همچنین خواستار فراهم شدن شرایط امنیتی لازم برای بازگشت ساکنان اصلی به مناطق خود، مطابق با قطعنامه‌های بین‌المللی و به‌ویژه قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. در این بیانیه، مناطق عفرین، سره‌کانی و گره‌سپی از جمله مناطقی عنوان شده‌اند که باید زمینه بازگشت ساکنان آواره آنها فراهم شود.

حمایت از دیگر اقوام و گروه‌های تشکیل‌دهنده جامعه سوریه، تضمین حقوق دینی و فرهنگی جامعه ایزدی و ایجاد دولتی مدنی و بی‌طرف نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این بیانیه بود.

تأکید بر روابط با اقلیم کردستان و آمادگی برای برگزاری کنگره پنجم

شورای میهنی کُردهای سوریه در بخش دیگری از بیانیه خود بر تعهدش به تقویت روابط نزدیک با اقلیم کردستان عراق تأکید کرد و از نقش ملی و حمایت مستمر مسعود بارزانی قدردانی کرد.

این شورا همچنین اعلام کرد که همچنان به نتایج «کنفرانس وحدت و یکپارچگی کُردها» که در سال ۲۰۲۵ در قامشلو برگزار شد، پایبند است.

در پایان این بیانیه، ENKS از آمادگی برای برگزاری پنجمین کنگره خود خبر داد؛ کنگره‌ای که با هدف بازسازی ساختار تشکیلاتی شورا و فراهم کردن فرصت بیشتر برای حضور زنان و جوانان در مراکز تصمیم‌گیری برگزار خواهد شد.