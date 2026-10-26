کردپرس
دیدار الهام احمد و شهناز ابراهیم احمد؛ بررسی روند ادغام و وضعیت زنان
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ۱۱:۴۵ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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دیدار الهام احمد و شهناز ابراهیم احمد؛ بررسی روند ادغام و وضعیت زنان

سرویس سوریه - «الهام احمد» مسئول روابط خارجی مدیریت خودگردان در دیدار با «شهناز ابراهیم احمد» عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی، درباره روند ادغام و وضعیت زنان گفت‌وگو کرد.

به گزارش کردپرس، الهام احمد و شهناز ابراهیم احمد در دیداری در اقلیم کردستان عراق، روند ادغام و وضعیت زنان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، «الهام احمد» سیاستمدار کُرد و مسئول روابط خارجی مدیریت خودگردان و «شهناز ابراهیم احمد» عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان (YNK) دیدار کردند.

دو طرف در این دیدار درباره روند ادغام و وضعیت زنان گفت‌وگو کردند؛ با این حال، جزئیات بیشتری درباره محورهای مذاکرات و نتایج این دیدار منتشر نشده است.

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