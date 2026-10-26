کردپرس
اختلافات اربیل و بغداد مانع اصلاحات اقتصادی عراق شده است
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ۱۹:۰۷ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ
EU Reporter:

اختلافات اربیل و بغداد مانع اصلاحات اقتصادی عراق شده است

یک گزارش اروپایی با اشاره به پیامدهای اختلافات مالی و قانون اساسی میان اربیل و بغداد، خواستار انجام اصلاحات اساسی در بخش‌های مالی و اداری عراق و حمایت اروپا از گفت‌وگوی فنی دو طرف شد.

کردپرس پایگاه اروپایی «EU Reporter» در گزارشی اقتصادی و راهبردی، از وخامت وضعیت بخش مالی عراق خبرداده و اعلام کرده است که تداوم اختلافات دیرینه میان اربیل و بغداد بر سر حقوق کارکنان، سهم بودجه و مدیریت پرونده نفت و گاز، اعتماد شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی را به‌شدت کاهش داده است.

 این گزارش اروپایی تأکید می‌کند که این شکاف‌های مالی و قانون اساسی موجب اختلال در ارائه خدمات عمومی و بی‌ثباتی در روند انتقال منابع مالی شده است.

این گزارش همچنین از نیروهای سیاسی می‌خواهد هرچه سریع‌تر اصلاحات اساسی در بخش مالی و اداری انجام دهند؛ زیرا هیچ نوع روابط خارجی نمی‌تواند جای ضعف نهادهای ملی و سستی روند سرمایه‌گذاری را بگیرد.

در این گزارش همچنین به اطلاعات مربوط به عقب‌نشینی نیروهای پ.ک.ک از بخشی از مواضع خود در اقلیم کردستان در اکتبر ۲۰۲۶ اشاره شده و آمده است که این تحول می‌تواند زمینه‌ای برای صلح و کاهش آوارگی غیرنظامیان در پی حملات هوایی ترکیه فراهم کند، اما به‌تنهایی به اصلاحات منجر نخواهد شد و نیازمند تضمین‌های قانونی است.

 «EU Reporter» هشدار داده است که تداوم اختلافات میان اربیل و بغداد بر سر حقوق کارکنان، بودجه و نفت و گاز، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را به‌شدت تضعیف کرده است و از اروپا خواسته است از روند اصلاحات و گفت‌وگوی فنی میان دو طرف حمایت کند.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
نخست‌وزیر عراق در سفر به اردن چند یادداشت تفاهم اقتصادی و توسعه‌ای امضا می‌کند
خبر قبلی
نخست‌وزیر عراق در سفر به اردن چند یادداشت تفاهم اقتصادی و توسعه‌ای امضا می‌کند
الهام احمد خواستار توقف حملات علیه آوارگان بازگشته به گری‌سپی شد
خبر بعدی
الهام احمد خواستار توقف حملات علیه آوارگان بازگشته به گری‌سپی شد
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.