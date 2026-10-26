اختلافات اربیل و بغداد مانع اصلاحات اقتصادی عراق شده است

EU Reporter:

یک گزارش اروپایی با اشاره به پیامدهای اختلافات مالی و قانون اساسی میان اربیل و بغداد، خواستار انجام اصلاحات اساسی در بخش‌های مالی و اداری عراق و حمایت اروپا از گفت‌وگوی فنی دو طرف شد.

کردپرس پایگاه اروپایی «EU Reporter» در گزارشی اقتصادی و راهبردی، از وخامت وضعیت بخش مالی عراق خبرداده و اعلام کرده است که تداوم اختلافات دیرینه میان اربیل و بغداد بر سر حقوق کارکنان، سهم بودجه و مدیریت پرونده نفت و گاز، اعتماد شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی را به‌شدت کاهش داده است.

این گزارش اروپایی تأکید می‌کند که این شکاف‌های مالی و قانون اساسی موجب اختلال در ارائه خدمات عمومی و بی‌ثباتی در روند انتقال منابع مالی شده است.

این گزارش همچنین از نیروهای سیاسی می‌خواهد هرچه سریع‌تر اصلاحات اساسی در بخش مالی و اداری انجام دهند؛ زیرا هیچ نوع روابط خارجی نمی‌تواند جای ضعف نهادهای ملی و سستی روند سرمایه‌گذاری را بگیرد.

در این گزارش همچنین به اطلاعات مربوط به عقب‌نشینی نیروهای پ.ک.ک از بخشی از مواضع خود در اقلیم کردستان در اکتبر ۲۰۲۶ اشاره شده و آمده است که این تحول می‌تواند زمینه‌ای برای صلح و کاهش آوارگی غیرنظامیان در پی حملات هوایی ترکیه فراهم کند، اما به‌تنهایی به اصلاحات منجر نخواهد شد و نیازمند تضمین‌های قانونی است.

«EU Reporter» هشدار داده است که تداوم اختلافات میان اربیل و بغداد بر سر حقوق کارکنان، بودجه و نفت و گاز، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را به‌شدت تضعیف کرده است و از اروپا خواسته است از روند اصلاحات و گفت‌وگوی فنی میان دو طرف حمایت کند.