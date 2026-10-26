رشد ١٠٠ درصدی بارش ها در آذربایجان غربی/حوزه آبریز زاب پربارش ترین

سرویس آذربایجان غربی- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از ثبت ۲۷.۳ میلی‌متر بارش از ابتدای سال آبی جاری تا اول آبان‌ماه خبر داد و گفت: میزان بارش‌ها در این مدت نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش کردپرس، مجید رستگاری با اشاره به مقایسه بارش‌های ثبت‌شده در سال آبی جاری با میانگین بلندمدت اظهار کرد: میزان بارش‌ها از ابتدای سال آبی جاری تا اول آبان‌ماه، در مقایسه با میانگین بلندمدت، ۶۲.۲ درصد افزایش داشته است.

وی با تشریح وضعیت بارش‌ها در حوضه‌های آبریز استان افزود: در این بازه زمانی، حوضه آبریز ارس ۲۳.۲ میلی‌متر، حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۲۶.۷ میلی‌متر و حوضه آبریز زاب ۳۶.۶ میلی‌متر بارش دریافت کرده‌اند که در هر سه حوضه، میزان بارش‌ها نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با اشاره به ضرورت آمادگی برای عبور ایمن جریان‌های سطحی در فصل بارندگی تصریح کرد: در چارچوب پویش «رودِ روان»، عملیات لایروبی و پاک‌سازی زهکش‌ها و مسیرهای هدایت آب‌های سطحی با هدف افزایش ظرفیت عبور جریان آب و کاهش خطرات احتمالی ناشی از سیلاب در استان در حال اجراست.

رستگاری با تأکید بر اهمیت نگهداری مستمر مجاری انتقال آب‌های سطحی خاطرنشان کرد: پاک‌سازی مسیرهای هدایت آب، رفع موانع و جلوگیری از انباشت زباله و نخاله در رودخانه‌ها، زهکش‌ها و کانال‌ها، نقش مهمی در تسهیل جریان آب، کاهش خطر آب‌گرفتگی و مدیریت رواناب‌های شهری دارد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت شهروندان در پیشگیری از آب‌گرفتگی و کاهش خسارات ناشی از بارندگی، از مردم خواست از تخلیه زباله و نخاله در مسیر رودخانه‌ها، زهکش‌ها و کانال‌های هدایت آب خودداری کنند و در حفظ پاکیزگی این مجاری مشارکت داشته باشند.