کردپرس
وعده مدیرعامل نفت و گاز پارسیان برای تکمیل فاز دوم پتروشیمی کرمانشاه
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ۱۳:۰۶ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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وعده مدیرعامل نفت و گاز پارسیان برای تکمیل فاز دوم پتروشیمی کرمانشاه

سرویس کرمانشاه _ مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز پارسیان در دیدار استاندار کرمانشاه بر تسریع در اجرای فاز دوم پتروشیمی کرمانشاه تأکید کرد و قول مساعد داد اقدامات لازم برای پیشبرد این طرح و پیگیری مسائل مرتبط با اشتغال و جذب نیرو انجام شود.

به گزارش کردپرس؛ منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه روز یکشنبه در دیدار با جعفر هاشمی، مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز پارسیان به‌عنوان سهامدار عمده پتروشیمی کرمانشاه، با حضور مدیرعامل این شرکت، آخرین وضعیت اجرای فاز دوم و مسائل مرتبط با فرایند استخدام و جذب نیرو را بررسی کرد.

 حبیبی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت پذیرفته‌شدگان مرحله آزمون کتبی استخدامی پتروشیمی کرمانشاه، این موضوع را از مطالبات بحق پذیرفته‌شدگان و مردم استان دانست و بر پیگیری جدی آن تأکید کرد.

 استاندار کرمانشاه تسریع در اجرای فاز دوم پتروشیمی را هم یک جهش بزرگ صنعتی و تولیدی دانست و هم یک ضرورت مهم برای تکمیل مسیر جذب نیرو و فراهم شدن زمینه اشتغال پذیرفته‌شدگان عنوان کرد و خواستار به‌کارگیری همه ظرفیت‌های موجود برای شتاب‌بخشی به اجرای این طرح شد.

 فاز دوم پتروشیمی کرمانشاه علاوه بر دو برابر کردن ظرفیت تولید این مجموعه و افزایش ظرفیت تولید روزانه اوره به میزان ۲ هزار تن، نقش مهمی در تقویت تولید صنعتی و رونق اقتصادی استان خواهد داشت.

 در این نشست، جعفر هاشمی نیز بر پیگیری موضوعات مطرح‌شده و تسریع در اجرای فاز دوم پتروشیمی کرمانشاه تأکید کرد و قول مساعد داد اقدامات لازم برای پیشبرد این طرح و پیگیری مسائل مرتبط با اشتغال و جذب نیرو انجام شود.

 بهره برداری از فاز دوم پتروشمی کرمانشاه زمینه ایجاد حدود ۳۰۰ فرصت شغلی مستقیم و ۲ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم را فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تواند ضمن کمک به اشتغال جوانان، جایگاه پتروشیمی کرمانشاه را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های صنعتی استان و غرب کشور تثبیت کند.

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