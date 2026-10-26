کشف نیم تن مواد مخدر در کرمانشاه

به گزارش کردپرس، سرهنگ اقبال کرمی اظهار داشت: طرح مقابله با جرائم و پاکسازی مناطق آلوده با حضور ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این طرح 671 کیلو و 213 گرم انواع مواد مخدر کشف و یک هزار و 636 حبه قرص روانگردان و فاقد مجوز کشف شد.

سرهنگ کرمی با اشاره به دستگیری 141 خرده فروش و 18 قاچاقچی مواد مخدر، افزود: 325 معتاد متجاهر نیز جمع اوری و تحویل کمپ های ترک اعتیاد شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه یادآوری کرد: در بازرسی های انجام شده 3 قبضه اسلحه کشف و یک دستگاه خودرو مربوط به قاچاقچیان نیز توقیف شد.

وی در پایان از تداوم اجرای طرح مقابله با جرائم حوزه مواد مخدر و پاکسازی مناطق آلوده در راستای انجام مطالبات مردمی خبر داد.