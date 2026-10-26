خبر نویسنده: 3243 ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ۱۳:۰۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
کشف نیم تن مواد مخدر در کرمانشاه
سرویس کرمانشاه – رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گفت: با تلاش ماموران این پلیس 671 کیلو و 2134 گرم انواع مواد مخدر در شهرهای مختلف کرمانشاه کشف شد.
به گزارش کردپرس، سرهنگ اقبال کرمی اظهار داشت: طرح مقابله با جرائم و پاکسازی مناطق آلوده با حضور ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: در این طرح 671 کیلو و 213 گرم انواع مواد مخدر کشف و یک هزار و 636 حبه قرص روانگردان و فاقد مجوز کشف شد.
سرهنگ کرمی با اشاره به دستگیری 141 خرده فروش و 18 قاچاقچی مواد مخدر، افزود: 325 معتاد متجاهر نیز جمع اوری و تحویل کمپ های ترک اعتیاد شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه یادآوری کرد: در بازرسی های انجام شده 3 قبضه اسلحه کشف و یک دستگاه خودرو مربوط به قاچاقچیان نیز توقیف شد.
وی در پایان از تداوم اجرای طرح مقابله با جرائم حوزه مواد مخدر و پاکسازی مناطق آلوده در راستای انجام مطالبات مردمی خبر داد.
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