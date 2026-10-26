دادگاه فدرال عراق درخواست انحلال پارلمان کردستان را رد کرد و اعلام کرد این موضوع در صلاحیت دادگاه نیست؛ همچنین رسیدگی به شکایت علیه دولت اقلیم کردستان را به ۱۴ دسامبر موکول کرد.

به گزارش کردپرس، دادگاه عالی فدرال عراق روز 10 اکتبر 2026 ر جلسه‌ای ویژه، درخواست انحلال پارلمان اقلیم کردستان را بررسی و آن را رد کرد. این دادگاه اعلام کرد موضوع مذکور در صلاحیت آن نیست.

همچنین بررسی شکایت علیه دولت اقلیم کردستان و موضوع ادامه فعالیت آن به عنوان دولت انتقالی را به ۱٤ دسامبر ۲۰۲۶ موکول کرد.

این شکایت‌ها از سوی شماری از نمایندگان و احزاب سیاسی اقلیم کردستان مطرح شده‌اند. نخستین شکایت را «اکبر غریب احمد»، عضو فراکسیون نسل نو در پارلمان کردستان، درباره انحلال پارلمان ثبت کرده است.

شکایت دیگری نیز از سوی «ریبوار عبدالرحمان»، رئیس فراکسیون نسل نو در پارلمان عراق، علیه «مسرور بارزانی»، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، با این استدلال مطرح شده که دوره قانونی فعالیت دولت اقلیم به پایان رسیده است.

همچنین «علی حمه‌صالح»، رئیس فراکسیون جریان موضع‌گیری، شکایتی علیه رئیس سنی پارلمان کردستان ثبت کرده و خواستار پایان دوره قانونی دوره ششم پارلمان و انحلال آن شده است.

علی حمه‌صالح پس از تصمیم دادگاه فدرال، در حساب شخصی خود مدعی شد که طی پنج روز گذشته، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی تلاش کرده‌اند مانع صدور رأی دادگاه درباره انحلال پارلمان شوند.

او همچنین نسبت به اعلام «خارج بودن موضوع از صلاحیت دادگاه» اعتراض کرد و گفت پرونده پیش‌تر از سوی دادگاه پذیرفته شده و برای آن جلسه رسیدگی تعیین شده بود.