تکاب از نبود سرمایه گذار رنج نمی برد از نامدیریتی ها در رنج است/رحمت اله محبوبی

سرویس آذربایجان غربی- رحمت اله محبوبی، فعال مدنی در یادداشتی با اشاره به سفر استاندار آذربایجان غربی به تکاب نوشت: سومین سفر تقریبا بی ثمر استاندار به تکاب با چاشنی سرمایه گذاری انجام شد؛ اما تکاب از نبود سرمایه گذار رنج نمی برد بلکه از نامدیریتی ، بی برنامه‌ی، سیاسی کاری و انتصاب مدیران غیر بومی و نآشنا به فرهنگ و ظرفیت های شهرستان در رنج است.

کردپرس- جناب آقای استاندار ای کاش در مورد بیش از ۱۷ هزار دار قالی بدون خامه تولید کنندگان فرش دست باف تکاب هم سخنی به میان می آوردند یا حداقل در متن سخنرانی خود می گنجاندند.



از آنجا که مدیریت تهیه و توزیع ملزومات اولیه تولید فرش دست بافت خصوصا خامه و نخ در ذیل مدیریت اداره کل صمت تعریف شده متاسفانه این مهم همیشه فراموش شده و کفه معدنی تکاب در نگاه و برنامه ریزی اداره کل صمت استان و اداره کل اقتصادی استانداری استان سنگینی می کند نه معاش و ارتزاق بیش از ۳۶ هزار بافنده دست خالی و سرگردان در خامه فروشی های خالی از خامه شهر!



آقای استاندار آیا می دانید سرمایه گذاری در شهری که جاده هایش معروف به قتلگاه می باشد در تناقض با زیر ساخت اصلی سرمایه گذاری است.

تکاب از نبود سرمایه گذار رنج نمی برد بلکه از نامدیریتی ، بی برنامه‌ی، سیاسی کاری و انتصاب مدیران غیر بومی و نآشنا به فرهنگ و ظرفیت های شهرستان رنج می برد .



توسعه و پیشرفت یه جاده دو طرفه است که یک طرف آن مردم شهرهستند که کلا فراموش شده اند و طرف مقابل برنامه و برنامه ریز و سرمایه گذار .



سرمایه اصلی تکاب نیروی انسانی آن، فرهنگ و تمدن و ظرفیت های بالفعل تکاب است که همه نادیده انگاشته می شود جز معادن تکاب آن هم بدون واگذاری به مردم به افرادی خاص با اهدافی خاص واگذار می گردد بدون هدف گذاری سرنوشت زیستی مردم و حقوق بین نسلی



حال باید دید تصمیمات سرمایه گذاری سفر سوم استاندار به تکاب هم به سرنوشت مصوبات بی نتیجه سفرهای قبلی استانداران دچار خواهد شد و یا حداقل یک مصوبه اساسی که مفید فایده عموم مردم باشد عملیاتی خواهد شد .