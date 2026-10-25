رضا رحمانی در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان با اشاره به اهمیت راهبردی مرز بازرگان در تجارت کشور، بر تکمیل زیرساخت‌های پایانه، ایجاد پس‌کرانه و راه‌اندازی دستگاه ایکس‌ری تأکید کرده و افزود: تسریع در اقدامات دستگاه‌های مسئول برای تسهیل تردد ناوگان تجاری در دستورکار است.



وی همچنین پایداری سامانه‌های گمرکی و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، فیبر نوری و تأمین برق اضطراری را از الزامات مدیریت کارآمد مرز دانسته و خاطرنشان کرد: رفع مشکلات زیرساختی با راهکارهای اصولی و استاندارد ممکن خواهد بود.



استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه مرز بازرگان باید به‌صورت شبانه‌روزی فعال باشد، تسهیل صدور کارت سوخت ناوگان مرزی را ضروری دانسته و افزود: همه دستگاه‌های مسئول باید متناسب با این ضرورت، حضور مستمر داشته باشند و اجرای مصوبات را با جدیت دنبال کنند.



رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت تسریع در بهره‌برداری از مرز ساری‌سو اضافه کرد: ایجاد شهرک و مجتمع خدمات بین‌راهی در ایواوغلی نیز با هدف ارتقای خدمات به ناوگان عبوری و تقویت ظرفیت‌های ترانزیتی منطقه در دستورکار قرار گرفته است.



وی در پایان با تأکید بر نظارت مستمر بر روند اجرای مصوبات ساماندهی مرز بازرگان، افزود: ساماندهی این مرز، علاوه بر رونق اقتصادی استان، منافع ملی کشور را نیز تأمین می‌کند.





