هزینه های بیمه سلامت کردستان امسال به ۵.۵ هزار میلیارد تومان می رسد

سرویس کردستان - مدیرکل بیمه سلامت کردستان گفت: هزینه های این سازمان در استان طی سال گذشته بیش از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود و پیش بینی می شود این رقم در سال جاری به بیش از پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برسد.

به گزارش کرد پرس، انور اسماعیلی در جمع خبرنگاران و در آستانه هفته ملی بیمه سلامت، اظهار کرد: این هفته از دوم تا هشتم آبان ماه برگزار می شود و فرصتی برای تبیین خدمات، برنامه ها و اقدامات بیمه سلامت در حمایت از بیمه شدگان است.

وی با اشاره به منابع مالی سازمان بیمه سلامت افزود: حدود ۹۰ درصد منابع مالی این سازمان از محل اعتبارات عمومی دولت تأمین می شود و سهم پرداختی بیمه شدگان کمتر از ۱۰ درصد است.

مدیرکل بیمه سلامت کردستان با بیان اینکه بخشی از مطالبات این سازمان از دولت همچنان پرداخت نشده است، گفت: تأخیر در تأمین منابع مالی بر روند پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد تأثیر گذاشته است.

اسماعیلی تأکید کرد: بیمه سلامت تلاش می کند ارائه خدمات به بیمه شدگان را استمرار دهد و در موارد خاصی که بیماران یا مراکز درمانی طرف قرارداد با مشکل مواجه می شوند، شرایط برای پیگیری و بررسی موردی فراهم است.

پوشش جمعیت شهری و روستایی کامیاران در طرح پزشکی خانواده

وی با اشاره به اجرای طرح پزشکی خانواده در شهرستان کامیاران اظهار کرد: در چارچوب برنامه ملی پزشکی خانواده، جمعیت شهری و روستایی این شهرستان تحت پوشش نسخه اجرایی این طرح قرار گرفته اند.

اسماعیلی افزود: در این الگو، ارائه خدمات درمانی بر اساس سطوح مختلف و از مسیر نظام ارجاع انجام می شود و بیماران برای دریافت خدمات تخصصی و بستری باید فرایند ارجاع را طی کنند.

وی با اشاره به مزایای بیمه ای رعایت نظام ارجاع بیان کرد: بیماران ارجاع شده به سطوح بالاتر درمان، در برخی خدمات سرپایی سهم پرداختی کمتری دارند و میزان پرداخت از جیب آنان حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه هاست؛ بخش عمده هزینه ها را سازمان های بیمه گر تأمین می کنند.

مدیرکل بیمه سلامت کردستان ادامه داد: اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع می تواند با کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی و بیمارستان ها، به مدیریت هزینه های درمانی خانوارها و استفاده بهینه از منابع سلامت کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن شرایط اجرایی و مالی، این طرح در سایر شهرستان های استان نیز توسعه یابد.

ارائه خدمات بیمه سلامت به صورت الکترونیکی

اسماعیلی با اشاره به روند الکترونیکی شدن خدمات بیمه سلامت از سال ۱۳۹۸ گفت: فرایندهای بیمه گری و ارائه خدمات به بیمه شدگان به سمت هوشمندسازی حرکت کرده و بخش های مختلف خدمات به صورت الکترونیکی در دسترس مردم قرار گرفته است.

وی افزود: افراد واجد شرایط دریافت بیمه رایگان می توانند مطابق ضوابط از خدمات بیمه ای بهره مند شوند و سایر متقاضیان نیز امکان ثبت درخواست و پیگیری فرایند دریافت پوشش بیمه ای را از طریق سامانه شهروندی سازمان به نشانی my.ihio.gov.ir دارند.

مدیرکل بیمه سلامت کردستان بیان کرد: بیمارستان ها، مطب ها و داروخانه ها نیز می توانند مدارک مورد نیاز را در سامانه های الکترونیکی بارگذاری کرده و فرایند عقد قرارداد با بیمه سلامت را به صورت غیرحضوری پیگیری کنند.

به گفته وی، انعقاد قرارداد الکترونیکی با مراکز طرف قرارداد به طور میانگین حدود ۲ ساعت زمان می برد و این شیوه، مراجعات حضوری و زمان انجام امور اداری را کاهش داده است.

توسعه ابزار هوش مصنوعی برای بررسی نسخه های پزشکی

اسماعیلی همچنین از همکاری بیمه سلامت با دانشگاه علوم پزشکی کردستان برای توسعه ابزارهای هوش مصنوعی در حوزه سلامت خبر داد و گفت: این همکاری از سال ۱۴۰۰ با هدف استفاده از فناوری های بومی و پاسخ گویی به نیازهای تخصصی نظام سلامت آغاز شده است.

وی با اشاره به ضرورت حفاظت از اطلاعات محرمانه بیماران افزود: توسعه راهکارهایی برای پردازش امن اطلاعات سلامت و کاهش وابستگی به بسترهای برخط خارجی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل بیمه سلامت کردستان بیان کرد: محصولی مبتنی بر هوش مصنوعی با همکاری مجموعه دانشگاهی استان توسعه یافته که قابلیت استفاده در ارزیابی نسخه های پزشکی، شناسایی خطاهای احتمالی در تجویز دارو و بررسی تداخلات دارویی را دارد.

وی ادامه داد: بهره گیری از این ابزارها می تواند به ارتقای کیفیت خدمات درمانی، شناسایی برخی خطاهای احتمالی و مدیریت هزینه های نظام سلامت کمک کند.

فعالیت بیمه سلامت کردستان با ۹۵ نیرو در ۱۰ شهرستان

مدیرکل بیمه سلامت کردستان با اشاره به ساختار اجرایی این مجموعه اظهار کرد: بیمه سلامت استان با حدود ۹۵ نیروی انسانی در ۱۰ شهرستان فعالیت می کند و در همه شهرستان ها، حتی مناطق کوچک تر، اداره بیمه سلامت مستقر است.

اسماعیلی افزود: حدود ۲۰ بیمارستان استان نیز از حضور کارشناسان ناظر بیمه سلامت بهره مند هستند که بر روند ارائه خدمات و اجرای تعهدات بیمه ای در مراکز درمانی نظارت می کنند.

وی با اشاره به برنامه های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: بیمه سلامت در چارچوب این قانون، حمایت از مادران و کودکان را از زمان بارداری و زایمان تا هفت سالگی کودک دنبال می کند.

مدیرکل بیمه سلامت کردستان در پایان، تداوم حمایت از بیمه شدگان، تأمین منابع مالی و پرداخت مطالبات مراکز درمانی، توسعه پزشکی خانواده و نظام ارجاع و گسترش خدمات الکترونیکی و هوشمند را از محورهای مهم فعالیت این سازمان در استان عنوان کرد.