اجرای الگوی منافقین برای احزاب کُرد ایرانی؛ طرح انتقال مخالفان ایران از اقلیم کردستان به جنوب عراق

الاخبار بررسی کرد؛

در پی اصرار ایران بر خلع‌سلاح و حل ریشه‌ای حضور گروه‌های مسلح کرد مخالف خود در شمال عراق، جریان‌های سیاسی این کشور و در رأس آن‌ها «چارچوب هماهنگی» در حال بررسی طرحی برای انتقال کامل عناصر کرد ایرانی و خانواده‌هایشان از اقلیم کردستان به مناطق مرکزی و جنوبی، به‌ویژه شهر «السماوه»، تحت نظارت حکومت فدرال هستند.

به گزارش کردپرس، منابع سیاسی از بررسی سناریوی اسکان ایزوله‌شده گروه‌های کرد ایرانی در استان المثنی عراق خبر می‌دهند که با هدف برچیدن دائمی پایگاه‌های مرزی این گروه‌ها و شبیه به الگوی انتقال و مهار گروهک منافقین در کمپ رفحاء، تحت نظارت دولت مرکزی بغداد اجرا خواهد شد.

به نوشته الاخبار، با افزایش هماهنگی‌های امنیتی میان تهران و بغداد برای پاکسازی نقاط مرزی، طرح‌های اجرایی جهت خلع‌سلاح کامل و انتقال عناصر گروه‌های مخالف کرد ایرانی از اقلیم کردستان به مناطق مرکزی و جنوبی عراق، از جمله استان المثنی، وارد مراحل نهایی شده است.

گزارش‌های رسانه‌ای حکایت از آن دارند که با وجود عقب‌راندن اولیه گروه‌های مسلح از نوار مرزی ایران و اقلیم کردستان، تهران بر انهدام کامل پایگاه‌ها و خروج این نیروها اصرار دارد و همین موضوع احزاب عراقی را به بررسی سناریوی اسکان تحت کنترل آن‌ها در جنوب عراق ترغیب کرده است.

اوضاع در مرزهای عراق و ایران به سمت یک نقطه عطف تعیین‌کننده در پرونده‌ای پیش می‌رود که برای دهه‌ها یک رخنه امنیتی مورد استفاده طرف‌های متخاصم با تهران به شمار می‌رفت.

این منبع نوشت: در چارچوب افزایش هماهنگی‌های امنیتی میان بغداد و تهران برای حفاظت از مرزهای مشترک و انهدام کانون‌های مسلح به‌ویژه مخالفان کرد ایرانی که رشته کوههای اقلیم کردستان را پناهگاهی امن برای خود قرار داده‌اند، گام‌های اجراییِ ناشی از توافق امنیتی دو کشور در حال شتاب‌گیری است.

محمد کاظم آل صادق، سفیر ایران در عراق، پس از نشست کمیته امنیتی مشترک به ریاست مشاور امنیت ملی عراق، از توافق دو طرف بر سر «خروج عناصر گروه‌های تجزیه‌طلب و تروریستی از اقلیم کردستان عراق یا تحویل آن‌ها به ایران» خبر داد. این اعلامیه نشان‌دهنده اصرار ایران بر پایان دادن به وضعیتی است که گروه‌های کردِ مخالف تهران با حمایت و سرپرستی امریکا و اسرائیل، از آن برای انجام آنچه ایران «اقدامات خرابکارانه و تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی» می‌نامد، سوءاستفاده کرده‌اند.

تحلیلگران مسائل کردها بر این باورند که تحولات جاری نشان‌دهنده درک روزافزون مقامات بغداد و اربیل از لزوم کنار گذاشتن تاکتیک‌های قدیمی و پاسخ به دغدغه‌های امنیتی تهران است، به‌ویژه پس از آنکه مقر‌های این گروه‌ها به یک بار و هزینه امنیتی و سیاسی مستقیم تبدیل شد که استقرار خود اقلیم را تهدید می‌کند.

در همین راستا، «ابراهیم العمدانی»، تحلیلگر و فعال سیاسی در امور کردها، در گفت‌وگو باالاخبار تصریح کرد: حرکت به سمت دور کردن مخالفان کرد ایرانی، یک الزام واقعی است که داده‌های میدانی و توافقات امنیتی پیشین میان بغداد و تهران آن را تحمیل کرده و از تحولات میدانی و فشارهای وارده بر اقلیم جدا نیست.

وی افزود: حضور این گروه‌ها تحمیل‌کننده بار امنیتی و سیاسی بر حکومت اقلیم کردستان به‌ویژه پس از حملات موشکی و پهپادی به مواضع آن‌ها و هشدارهای قاطعانه ایران در پی آن بوده است.

وی تاکید کرد: اقلیم می‌کوشد از تبدیل شدن اراضی اش به عرصه منازعه ایران با مخالفان کرد جلوگیری کند. از این منظر، اظهارات سفیر ایران را می‌توان تلاشی برای تأکید بر تعهدات امنیتی دانست که تهران آن‌ها را بر عهده طرف عراقی می‌داند.

در همین رابطه «وفا محمد کریم»، از رهبران «حزب دمکرات کردستان تاکید کرد: نشست‌های اخیر بغداد با حضور قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق، بر التزام به توافق سال ۲۰۲۳ تمرکز داشته است.

به گفته وی، احزاب ایرانی پیش از این به فاصله‌هایی بین ۴۰ تا ۱۲۰ کیلومتر از مرزهای ایران دور شده و در مجتمع‌های ایزوله‌شده اسکان داده شده‌اند.

اگرچه «کفاح محمود»، مشاور رسانه‌ای رهبر حزب دمکرات، در اظهاراتی رسانه‌ای دریافت هرگونه درخواست رسمی توسط اربیل یا بغداد مبنا بر تحویل یا اخراج این مخالفان را تکذیب کرد و بر التزام و پایبندی این گروه‌ها به تعهداتشان مبنی بر عدم انجام عملیات نظامی فرامزی تأکید داشت، اما این اظهارات دلگرم کننده به‌ویژه در سایه افزایش مخاطرات امنیتی و تشدید مواجهه منطقه‌ای با واشنگتن و تل‌آویو که احزاب مسلح کرد متهم به کارکرد ابزاری برای آن‌ها جهت اجرای طرح‌های نفوذ به داخل ایران هستند، برای تهران کافی به نظر نمی‌رسد.

در برابر اصرار ایران برای حل ریشه‌ای حضور این گروه‌ها و خلع سلاح کامل آن‌ها، منابع آگاه سیاسی فاش کردند: جریان‌های اصلی سیاسی عراق، به‌ویژه «چارچوب هماهنگی» در حال بررسی پیشنهادهایی نویدبخش برای برچیدن دائمی این کانون بحران در شمال هستند.

این منبع نوشت: بارزترین پیشنهاد مطرح‌شده شامل انتقال عناصر گروه‌های کرد ایرانی و خانواده‌هایشان از مقرهای فعلی در اربیل، سلیمانیه و کویسنجق به مناطق مرکزی یا جنوبی عراق است. استان المثنی و مشخصاً شهر السماوه یکی از مهم‌ترین مناطق پیشنهادی برای ایجاد یک مرکز اسکان ایزوله‌شده و تحت نظارت حکومت فدرال به شمار می‌رود در حالی که این الگو شبیه به تجربیات موفق گذشته در ازکارانداختن گروه‌های امنیتی و سیاسی مانند سازمان «مجاهدین خلق» (گروهک منافقین) است که عناصر آن در کمپ رفحاء ایزوله شدند.

به برآورد این منابع، این گزینه با دیدگاه استراتژیک تهران همخوانی دارد چرا که گروه‌های مسلح کرد را از جغرافیای کوهستانی که عملیات نفوذ و قاچاق را تسهیل می‌کند، محروم می‌سازد و مسیر را یا برای ساماندهی وضعیت عناصر آن‌ها از طریق «کمیساریای عالی پناهندگان» و اعزامشان به کشور ثالث هموار می‌کند یا آن‌ها را مجبور به پایان دادن دائمی به فعالیت‌های مسلحانه خود خواهد ساخت.