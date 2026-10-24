دونده کردستانی رکورد شخصی خود را در لیگ دوومیدانی کشور ارتقا داد

سرویس کردستان - کژان رستمی، دونده کردستانی عضو تیم استقلال، در مرحله دوم لیگ دوومیدانی کشور موفق شد رکورد شخصی خود را ۲۱ صدم ثانیه بهبود ببخشد.

به گزارش کرد پرس، رستمی در جریان رقابت های مرحله دوم لیگ دوومیدانی کشور، با ثبت زمان اعلام شده سه دقیقه و ۴۵ ثانیه و یک صدم ثانیه، رکورد قبلی خود را ارتقا داد.

این دونده کردستانی از جمله ورزشکاران موفق استان در رقابت های ملی و بین المللی است و در کارنامه ورزشی خود افتخارات متعددی دارد.

کسب مدال برنز رقابت های قهرمانی داخل سالن آسیا، قهرمانی کشور در ماده ۴۰۰ متر با مانع در سال ۱۴۰۵، کسب مدال های طلا و نقره در رقابت های کشوری و بین المللی، کسب ۹ مدال طلا در لیگ برتر بانوان کشور در سال ۱۳۹۹، قهرمانی در رقابت های انتخابی تیم ملی و کسب مدال نقره با تیم امدادی کردستان در مسابقات قهرمانی کشور، از جمله افتخارات رستمی عنوان شده است.

موفقیت این ورزشکار کردستانی در لیگ دوومیدانی کشور، بار دیگر ظرفیت ورزشکاران استان در رقابت های ملی را نشان می دهد.

توسعه زیرساخت های تمرینی، حمایت از مربیان و فراهم کردن امکانات مناسب برای ورزشکاران مستعد، از جمله عوامل مؤثر در تداوم موفقیت های دوومیدانی استان به شمار می رود.