مختومه شدن بیش از هفت هزار پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی کردستان

سرویس کردستان - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان از مختومه شدن هفت هزار و ۲۵۲ پرونده از مجموع هفت هزار و ۴۷۸ پرونده وارده به این اداره کل خبر داد و گفت: میزان محکومیت متخلفان در پرونده های کالا و خدمات و قاچاق کالا و ارز در مجموع به ۲ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال رسید.

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: از مجموع پرونده های وارده، چهار هزار و ۲۰۵ پرونده مربوط به تخلفات حوزه کالا و خدمات، سه هزار و ۱۹۹ پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز و ۷۴ پرونده مربوط به تخلفات حوزه بهداشت بوده است.

وی افزود: در بخش احکام صادره، متخلفان حوزه کالا و خدمات به پرداخت ۲۳۴ میلیارد ریال و متخلفان پرونده های قاچاق کالا و ارز به پرداخت ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال محکوم شده اند که مجموع این محکومیت ها به ۲ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال می رسد.

انجام سه هزار و ۳۳۰ بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با اشاره به اقدامات نظارتی در بازار گفت: ۵۴۲ اکیپ گشت در مجموع سه هزار و ۳۳۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی انجام دادند.

رحیمیان ادامه داد: در جریان این بازرسی ها، یک هزار و ۸۵ واحد دارای تخلف و ۲ هزار و ۲۲۷ واحد فاقد تخلف شناسایی شدند و ۹۰ مورد پلمب نیز انجام گرفت.

وی با بیان اینکه نانوایی ها با ۶۵۷ مورد، خواروبارفروشی ها با ۳۴۲ مورد و سوپرمارکت ها با ۲۹۶ مورد، بیشترین تعداد بازرسی را در میان گروه های اعلام شده داشتند، اظهار کرد: ۲۵۸ مورد بازرسی نیز از واحدهای مرتبط با پرونده های مرغ و ۱۸۸ مورد از آرایشگاه های زنانه انجام شده است.

ثبت ۱۳۲ تخلف توسط ناظران افتخاری

رحیمیان درباره عملکرد ناظران افتخاری نیز گفت: در این بخش ۹۲ شکایت دریافت و ۱۳۲ مورد تخلف ثبت شده است.

به گفته وی، شکایت های دریافتی شامل ۵۸ مورد تقلب، ۳۵ مورد گران فروشی و ۱۸ مورد اخفا و امتناع از عرضه بوده است.

دریافت بیش از سه هزار گزارش از دستگاه های مرتبط

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به همکاری دستگاه های مرتبط در حوزه نظارت بر بازار بیان کرد: در این مدت ۲ هزار و ۱۸۰ گزارش از سازمان صنعت، معدن و تجارت، ۲۲۴ گزارش از جهاد کشاورزی و ۸۷۲ گزارش از اصناف دریافت شده است.

وی افزود: بر اساس آمار عملکرد ارائه شده، از نظر نوع فعالیت واحدهای مورد بازرسی نیز یک هزار و ۵۲۱ مورد مربوط به خرده فروشی، ۷۶۴ مورد مربوط به واحدهای خدماتی و ۱۷۸ مورد مربوط به واحدهای تولیدی بوده است.

رحیمیان با تأکید بر اهمیت نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صیانت از حقوق مصرف کنندگان و پیگیری گزارش های مردمی را از محورهای فعالیت تعزیرات حکومتی عنوان کرد.

وی گفت: استمرار بازرسی های میدانی و همکاری دستگاه های اجرایی و نظارتی می تواند در شناسایی تخلفات و پیگیری قانونی آنها نقش مؤثری داشته باشد.