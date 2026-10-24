۹ پروژه آبخیزداری با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان در کردستان به بهره برداری رسید

سرویس کردستان - معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از تکمیل و بهره برداری از ۹ پروژه آبخیزداری در سه شهرستان استان با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان از محل مسئولیت های اجتماعی معادن خبر داد.

به گزارش کرد پرس، عارف بهمنی اظهار کرد: این پروژه ها در شهرستان های دیواندره، قروه و سنندج اجرا شده و حجم سازه ای آنها در مجموع سه هزار و ۵۰۰ مترمکعب است.

وی با اشاره به محدودیت منابع اعتباری دولت افزود: استفاده از ظرفیت مسئولیت های اجتماعی بهره برداران معادن می تواند در تأمین منابع مالی طرح های آبخیزداری و جبران بخشی از آثار فعالیت های معدنی بر محیط زیست مؤثر باشد.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با بیان اینکه این استان از نظر ذخایر معدنی رتبه پنجم کشور را دارد، بر ضرورت مدیریت پیامدهای زیست محیطی فعالیت های معدنی تأکید کرد.

بهمنی همچنین از تعهد ۲۱ شرکت بهره بردار معدنی برای اجرای طرح های جدید آبخیزداری در استان خبر داد و گفت: این شرکت ها متعهد شده اند در سال های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶، در مجموع ۹ هزار و ۲۲۶ مترمکعب سازه آبخیزداری در هفت شهرستان استان احداث کنند.

به گفته وی، شهرستان های دیواندره، سقز، کامیاران، بیجار، دهگلان، قروه و سنندج در برنامه اجرای این طرح ها قرار دارند.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان، کنترل رسوب و سیلاب، حفاظت از منابع آبی و زیرساخت های پایین دست و کمک به افزایش دبی چشمه ها را از مهم ترین کارکردهای سازه های آبخیزداری عنوان کرد.