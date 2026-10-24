تیم وزنه برداری کارگران کردستان قهرمان کشور شد

سرویس کردستان - تیم وزنه برداری کارگران استان کردستان با کسب ۳۹۶ امتیاز، عنوان قهرمانی مسابقات وزنه برداری مردان کارگر کشور را به دست آورد.

به گزارش کرد پرس، مسابقات وزنه برداری قهرمانی مردان کارگر کشور با حضور ۵۰ ورزشکار از ۱۰ استان در خانه وزنه برداری شهرستان کرج برگزار شد.

در پایان این رقابت ها، تیم کردستان با ۳۹۶ امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت، تیم کرمان عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و تیم خوزستان نیز سوم شد.

بر اساس نتایج اعلام شده، پارسا احمدی در دسته ۶۰ کیلوگرم به مدال نقره دست یافت، سامان کریمی در دسته ۶۵ کیلوگرم مدال طلا گرفت و میلاد رضایی نیز در دسته ۷۰ کیلوگرم به مقام نخست رسید.

همچنین از میثم عبدی، مربی تیم وزنه برداری قروه، به دلیل تلاش در آماده سازی ورزشکاران این شهرستان قدردانی شد.