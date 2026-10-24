کردپرس
سایت پرنده‌نگری «هشیلان» تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۱۲:۵۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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سایت پرنده‌نگری «هشیلان» تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد

سرویس کرمانشاه _ سایت پرنده‌نگری تالاب هشیلان با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی و طراحی منحصربه‌فرد، پس از یک دهه چشم‌انتظاری تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش کردپرس؛ در اقلیم نیمه‌خشک و میانگین بارندگی ۴۰۰ میلی‌متری کرمانشاه، وجود تالاب هشیلان در دامنه کوه‌های خورین، یک شاهکار بی‌بدیل طبیعی به شمار می‌رود.

تالاب هشیلان با مساحت کلی دو هزار هکتار و پهنه آبی ۴۵۰ هکتاری که حدود ۱۱۰ جزیره کوچک و بزرگ موزائیکی را در دل خود جای داده است.

 

 

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