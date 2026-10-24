اقلیم کردستان حضور نظامی اوکراین در خاک خود را تکذیب کرد

وزارت داخله اقلیم کردستان با رد گزارش‌ها درباره حضور نظامی اوکراین در این منطقه، اعلام کرد حفظ امنیت و ثبات اقلیم در اولویت است و اجازه کشیده‌شدن آن به درگیری‌ها داده نخواهد شد.

به گزارش کردپرس، وزارت داخله دولت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای تمامی گزارش‌ها و شایعات منتشرشده درباره حضور پهپاد یا نیرو و یگان‌های نظامی اوکراین در خاک اقلیم کردستان را رد کرد و این ادعاها را نادرست و بی‌اساس دانست.

این وزارتخانه تأکید کرد که موضع ثابت و تغییرناپذیر اقلیم کردستان، پیروی از سیاست بی‌طرفی و دوری از درگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.

در این بیانیه آمده است که اقلیم کردستان هرگونه تلاش برای استفاده از خاک خود به‌عنوان پایگاهی برای هر نوع تحرک نظامی یا اقدام خصمانه علیه هر کشوری را به‌طور کامل رد می‌کند.

وزارت داخله همچنین تأکید کرد حفظ امنیت و ثبات اقلیم کردستان در اولویت قرار دارد و به هیچ عنوان اجازه داده نخواهد شد اقلیم وارد یا درگیر مناقشه‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شود.