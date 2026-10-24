کردپرس
آغاز بارگذاری فرم مالیات مقطوع صاحبان مشاغل در کردستان
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۱۰:۴۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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مدیرکل امور مالیاتی کردستان خبر داد:

آغاز بارگذاری فرم مالیات مقطوع صاحبان مشاغل در کردستان

سرویس کردستان - مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان از آغاز بارگذاری فرم مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت و گو با رسانه های کردستان، گفت: صاحبان مشاغل مشمول با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir می توانند فرم مالیات مقطوع خود را مشاهده و تأیید کنند. بارگذاری فرم ها به صورت تدریجی انجام می شود و تا نیمه آبان ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال ۱۴۰۴ حداکثر ۷۲۰ میلیارد ریال باشد، در صورت برخورداری از شرایط مقرر و عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مشمول مقررات مالیات مقطوع خواهند بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان اظهار کرد: مؤدیانی که مالیات آن ها صفر تعیین شده است، نیازی به مراجعه به سامانه یا انجام اقدام دیگری ندارند؛ همچنین مهلت پرداخت مالیات تعیین شده یا تسلیم اظهارنامه در صورت نپذیرفتن مالیات مقطوع، ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ است.

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