آغاز بارگذاری فرم مالیات مقطوع صاحبان مشاغل در کردستان

مدیرکل امور مالیاتی کردستان خبر داد:

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت و گو با رسانه های کردستان، گفت: صاحبان مشاغل مشمول با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir می توانند فرم مالیات مقطوع خود را مشاهده و تأیید کنند. بارگذاری فرم ها به صورت تدریجی انجام می شود و تا نیمه آبان ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال ۱۴۰۴ حداکثر ۷۲۰ میلیارد ریال باشد، در صورت برخورداری از شرایط مقرر و عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مشمول مقررات مالیات مقطوع خواهند بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان اظهار کرد: مؤدیانی که مالیات آن ها صفر تعیین شده است، نیازی به مراجعه به سامانه یا انجام اقدام دیگری ندارند؛ همچنین مهلت پرداخت مالیات تعیین شده یا تسلیم اظهارنامه در صورت نپذیرفتن مالیات مقطوع، ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ است.