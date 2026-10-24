پزشکیان: نارضایتی مردم به دلیل دعوا ما مسئولان است

رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت استقرار نظام مدیریت مبتنی بر داده گفت: وظیفه ما اجرای عدالت و حق است، اما مردم از این ناراضی هستند که اجرای عدالت و حق را نمی‌بینند و به‌جایش، دعواهای ما را می‌بینند.

به گزارش کردپرس، مسعود پزشکیان در آیین آغاز سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ با تأکید بر نقش نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در شکل‌دهی به آینده کشور اظهار کرد: با آغاز حرکت سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا کار بسیار ارزشمندی را آغاز کرده‌اید. امیدواریم بتوانیم از این داده‌ها و شواهد در تصمیم گیری‌ها و سیاست‌ها نهایت استفاده را داشته باشیم.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه تحقق عدالت، حق و انصاف در جامعه بر اساس داده‌ها و اطلاعات درست امکان‌پذیر است، تاکید کرد: چنانچه هر یک از این مولفه‌ها در کشور وجود نداشته باشد موجب نارضایتی شهروندان خواهد شد. با تکیه بر داده‌ها و شواهد صحیح است که می‌توانیم در منطقه کشوری الگو و نمونه نمونه باشیم. از مزایای توجه به داده و شواهد ایجاد شفافیت در جامعه است.

رئیس‌جمهوری تصریح کرد: این ما هستیم که نقشه بچه‌هایمان، نسل بعدی و آینده را شکل می‌دهیم. این شما هستید که در برنامه و بودجه هدایت می‌کنید که چگونه فکر کنند و چگونه بسازند. اگر ساختن مناسب نباشد، نباید آن را بپذیریم و باید بپرسیم که قرار بود این‌گونه بسازید، پس چرا به شکل دیگری عمل کردید؟ قرار بود این کار را انجام دهید، پس چرا انجام ندادید؟

انتخاب مسیر درست بر عهده ماست

وی با بیان اینکه انتخاب مسیر درست بر عهده ماست اظهار کرد: این موضوع می‌تواند همه را در مسیری قرار دهد که باید در آن حرکت کنیم. وقتی بتوانیم انتخاب درستی داشته باشیم و مسیر را آماده کنیم، می‌توانیم آموزش، مدیریت و اجرای برنامه‌ها را نیز در همان جهت هدایت کنیم.

رئیس‌جمهوری با اشاره به حرکت نظام مدیریتی کشور به سمت استفاده از داده‌ها و شاخص‌های مبتنی بر عملکرد تصریح کرد: اکنون این کار با تکیه بر داده‌ها و شاخص‌ها در حال انجام است. ما می‌توانیم کاری کنیم که هیچ حرکتی در کشور رخ ندهد، مگر اینکه ثبت شده باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: وقتی بتوانیم این کار را انجام دهیم، آن‌وقت می‌توانیم مدیریت، نظارت و ارزیابی کنیم و در صورت نیاز مداخله داشته باشیم تا مشخص شود عملکردها بر اساس حق، عدالت و انصاف بوده است یا خیر. ابتدا باید اطلاعات و داده‌های لازم وجود داشته باشد تا بتوانیم بر اساس آنها تصمیم بگیریم.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه، از جمله اقدامات رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر مسئولان و دست‌اندرکاران، افزود: کار بزرگی در حال انجام است و از همه عزیزانی که برای پیشبرد آن زحمت می‌کشند، تشکر می‌کنم.باید با قدرت پیش برویم تا بتوانیم داده‌ها را جمع‌آوری کنیم و سپس بر اساس عدالت و انصاف، حق همه مردم را آن‌گونه که شایسته است، اعمال و اجرا کنیم.

مردم باید عدالت را ببینند، نه دعواهای مسئولان را

پزشکیان با بیان اینکه وظیفه مسئولان اجرای عدالت و احقاق حق مردم است اظهار کرد: وظیفه ما اجرای عدالت و حق است، اما چرا مردم ناراضی هستند؟ برای اینکه عدالت و حق را نمی‌بینند؛ دعوای ما را می‌بینند.

از کسی که درست‌تر و کارآمدتر عمل می‌کند، یاد می‌گیرم

وی با تأکید بر اینکه اختلاف و درگیری میان مسئولان ضرورتی ندارد تصریح کرد: لزومی ندارد دعوا کنیم. هر کسی که می‌گوید درست عمل می‌کند، این گوی و این میدان؛ درست‌تر، کارآمدتر، کم‌هزینه‌تر و باکیفیت‌تر عمل کند. من از کسی که درست‌تر و کارآمدتر عمل می‌کند، یاد می‌گیرم. اینکه چه کسی راست می‌گوید و چه کسی مذهبی است، در عمل مشخص می‌شود؛ کار هر فرد گویای آن چیزی است که باید انجام بگیرد.