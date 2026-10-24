اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان در کلاترزان سنندج

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی از اجرای ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی و خدماتی در بخش کلاترزان طی سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت های ورزشی، بهبود خدمات عمومی و ایجاد بستر مناسب برای افزایش نشاط اجتماعی از جمله محورهای اقدامات انجام شده در این بخش بوده است.

وی در همایش پیاده روی خانوادگی شهر شویشه، از توابع بخش کلاترزان، با تأکید بر اهمیت توسعه فعالیت های اجتماعی و ورزشی، اظهار کرد: برگزاری برنامه های همگانی از جمله پیاده روی خانوادگی، فرصتی برای تقویت همدلی، افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای مشارکت مردم در فعالیت های جمعی فراهم می کند.

فرماندار سنندج با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه توسعه ورزش، از تلاش های مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان و شهرستان سنندج قدردانی کرد و افزود: با همکاری دستگاه های اجرایی و خدمات رسان، از جمله حوزه ورزش و جوانان، آب و فاضلاب، راهداری، بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه در بخش کلاترزان طی سال جاری اجرا شده است.

سجادی همچنین از برنامه ریزی برای افتتاح ۹ زمین ورزشی در سطح شهرستان خبر داد و ادامه داد: چهار زمین ورزشی در بخش کلاترزان و حسین آباد با مشارکت دهیاری ها و اداره ورزش و جوانان به بهره برداری می رسد؛ اقدامی که با هدف توسعه امکانات ورزشی در مناطق روستایی و کاهش کمبود زیرساخت های این حوزه انجام شده است.

وی با اشاره به وضعیت پیشین زیرساخت های ورزشی منطقه، یادآور شد: پیش از این، دو زمین چمن روستایی در این بخش ها وجود داشت و راه اندازی زمین های جدید می تواند زمینه دسترسی بیشتر روستاییان به امکانات ورزشی را فراهم کند.

فرماندار سنندج به اقدامات عمرانی شهر شویشه اشاره کرد و بیان کرد: با تلاش شهرداری و شورای اسلامی شهر، عملیات آسفالت معابر و کوچه ها انجام شده و شویشه به شهری بدون کوچه خاکی تبدیل شده است.

سجادی همچنین از تعریف پروژه های تفریحی و سرمایه گذاری در ورودی شهر شویشه خبر داد و ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح ها به بهبود سیمای شهری، افزایش ظرفیت های گردشگری و تفریحی و فراهم شدن زمینه های جدید توسعه این شهر کمک کند.