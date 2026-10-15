سرویس جهان- سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد ۹۷ هزار و ۲۷۱ آواره عراقی همچنان در ۱۸ اردوگاه اقلیم کردستان زندگی می‌کنند و مشکلات مسکن، اشتغال، خدمات اساسی و نگرانی‌های امنیتی، بازگشت پایدار آوارگان به مناطق خود را دشوار کرده است.

به گزارش کردپرس به نقل از نشریه نیوریجن، نزدیک به یک دهه پس از شکست داعش، ۹۹۷ هزار و ۳۳۴ نفر در عراق همچنان آواره هستند که بیش از ۹۷ هزار نفر از آنان در اردوگاه‌های اقلیم کردستان به سر می‌برند.

پاسکال رینتینس، رئیس هیئت مأموریت سازمان بین‌المللی مهاجرت در عراق، با اعلام این آمار، به نیوریجن گفت که تخریب خانه‌ها، دشواری دریافت غرامت، کمبود فرصت‌های شغلی، دسترسی محدود به خدمات اساسی و زیرساخت‌ها و نگرانی از ناامنی و ازسرگیری درگیری‌ها، از مهم‌ترین موانع بازگشت آوارگان به مناطق خود به شمار می‌روند.

بر اساس پایش سازمان بین‌المللی مهاجرت از وضعیت خانوارها در ۹ ماه نخست پس از بازگشت، ۷۰ درصد از خانوارهای بازگشته، تأمین معیشت را یکی از نیازهای فوری خود اعلام کرده‌اند؛ درحالی‌که تنها ۳۸ درصد از آنان از منبع درآمد منظم برخوردار بوده‌اند. این بررسی همچنین نشان داده است که ۵۹ درصد از خانوارها همواره به آب آشامیدنی سالم دسترسی نداشته‌اند و وضعیت دسترسی آنان به آب در طول زمان بهبود چندانی نیافته است.

علی عباس، سخنگوی وزارت مهاجرت و آوارگان عراق، نیز اعلام کرد خانواده‌های آواره پس از تصرف مناطق گسترده‌ای از این کشور به دست داعش در سال ۲۰۱۴، ناچار به ترک خانه‌های خود شدند و شمار زیادی از آنان به اقلیم کردستان پناه بردند.

علی عباس مدعی شد که اکثریت قریب به اتفاق آوارگان به مناطق خود بازگشته‌اند و شمار باقی‌مانده در مقایسه با کل جمعیت آواره، اندک است. به گفته او، پایگاه اطلاعاتی این وزارتخانه بازگشت بیش از ۳۰ هزار خانواده را ثبت کرده است. علی عباس افزود برخی خانواده‌ها پس از بازپس‌گیری مناطقشان از سوی نیروهای امنیتی و آغاز اقدامات بازسازی، داوطلبانه به خانه‌های خود بازگشته‌اند؛ اما گروهی دیگر تا زمان اطمینان از امنیت محل سکونتشان، ماندن در وضعیت آوارگی را ترجیح داده‌اند.

منطقه سنجار یا شنگال، از کانون‌های اصلی سکونت ایزدی‌ها در استان نینوا، همچنان با موانع جدی بازگشت آوارگان روبه‌رو است. پاسکال رینتینس، تخریب خانه‌ها، دشواری دریافت غرامت، کمبود خدمات درمانی و دسترسی محدود به آموزش به زبان‌های کردی و عربی را از مشکلات اصلی خانواده‌هایی دانست که قصد بازگشت به این منطقه را دارند. برخی خانواده‌ها نیز برای برخورداری فرزندانشان از آموزش غیررسمی ناچار به پرداخت هزینه شده‌اند.

علی عباس از اجرای طرحی دولتی با عنوان توسعه پایدار و سرمایه‌گذاری در شنگال با همکاری سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل، خبر داد که هدف آن بازسازی مناطق ایزدی‌نشین است.

داعش در سال ۲۰۱۴ به شنگال حمله کرد و با کشتار، ربودن افراد، خشونت جنسی و وادار کردن ایزدی‌ها به تغییر دین، کارزاری علیه این جامعه به راه انداخت. بر اساس آمار ارائه‌شده، بیش از پنج هزار ایزدی کشته شدند و حدود شش هزار نفر دیگر ربوده و به بردگی جنسی فروخته شدند؛ درحالی‌که سرنوشت هزاران نفر همچنان نامعلوم است.

تداوم حضور ده‌ها هزار آواره در اردوگاه‌های اقلیم کردستان و دشواری بازگشت پایدار آنان، نشان می‌دهد که با وجود گذشت سال‌ها از بازپس گیری همه مناطق تحت کنترل داعش، مشکلات معیشتی، زیرساختی و امنیتی همچنان مانع پایان یافتن بحران آوارگی در عراق شده است.