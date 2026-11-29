به گزارش کردپرس؛ سرپرست مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: با توجه به بررسی لحظه‌ای شرایط همه‌گیری بیماری آنفلوانزا در سطح استان و آمار و اطلاعات اخذشده از دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش، تصمیمات لازم برای کنترل و پیشگیری از گسترش بیماری اتخاذ می‌شود.

مهدی فتاحیان افزود: در صورت گسترش بیماری و نیاز به تعطیلی مدارس در همه سطوح، این موضوع بر اساس شرایط موجود و به‌صورت مدرسه‌ای، شهرستانی و حتی استانی اتخاذ خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس، با توجه به اطلاعات و گزارش‌های دریافت‌شده از دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش، ستاد مدیریت بحران استان با هدف کنترل بیماری و قطع زنجیره انتقال، تصمیم گرفت فردا دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵، فعالیت مدارس مقطع ابتدایی در سراسر استان در دو نوبت صبح و عصر به‌صورت غیرحضوری و در بستر شبکه شاد برگزار شود.

وی افزود: فعالیت آموزشی سایر مقاطع تحصیلی طبق روال معمول و به‌صورت حضوری ادامه خواهد داشت.