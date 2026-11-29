سرویس آذربایجان غربی-خانواده قاتل طلافروش مهابادی مرحوم "مسعود بیگی" در نامە ای خطاب به افکار عمومی، ضمن اظهار تاثر و تاسف از پیشامد ناگوار معذرت خواهی کرده و اعلام کردە اند سر تسلیم در برابر حکم خدا، قانون و خانواده مرحوم فرود می آورند.

به گزارش کردپرس، خانواده قاتل طلافروش مهابادی مرحوم "مسعود بیگی" در نامە ای خطاب به افکار عمومی، ضمن اظهار تاثر و تاسف از پیشامد ناگوار معذرت خواهی کرده و اعلام کردە اند سر تسلیم در برابر حکم خدا، قانون و خانواده مرحوم فرود می آوریم.

در متن عذرخواهی این خانواده کە در اختیار خبرگزاری کردپرس قرار گرفته، آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

ما با قلبی سرشار از شرم و اندوه — و نه برای توجیه، بلکه برای اعتراف به درد و مسئولیت مشترک — اعلام می‌کنیم که قتل مرحوم مسعود بیگی را به هیچ عنوان توجیه نمی‌کنیم.

همچون هر انسان مسلمانی، از وقوع این جنایت عمیقاً متأثر و ناراحتیم و از خداوند منان برای ایشان بهشت برین را خواستاریم. در برابر آنچه رخ داد، نخست از خانواده داغ‌دار و محترم مرحوم بیگی و سپس از مردم نجیب مهاباد، مناطق دیگر و شهرهای همجوار صمیمانه عذرخواهی می‌کنیم. می‌دانیم هیچ عذرخواهی‌،این درد سنگین فقدان را جبران نمی‌کند؛ اما باور داریم که سکوت و توجیه، این درد را مضاعف می‌کند. ما نمی‌خواهیم با هیچ سخنی، حتی ناخواسته، بر زخم خانواده‌ی مرحوم بیگی نمک بپاشیم.

از قشرهای مختلف مردم — روحانیون معزز، دانشگاهیان، معلمان، بازاریان، کارگران، کشاورزان و سایر اقشار — که در تشییع جنازه، تدفین و مجلس ترحیم آن مرحوم جنت مقام همکاری کردند و با حضور خود غم خانواده‌ی آن مرحوم والا مقام را کاهش دادند، سپاسگزاریم. از اینکه مجالی برای حضور بندگان حقیر فراهم نشد، همواره متأسف و متأثریم.

از قشر طلافروش که تعرض به محدوده کسب‌وکارشان موجب نگرانی شد، عمیقاً متأسف و شرمنده‌ایم و در غم از دست دادن یکی از همکارانشان، خود را شریک غم می‌دانیم. از اینکه با تدبیر عالمانه از تعطیلی بازار و پیامدهای ناشی از آن جلوگیری کردند، خود را مدیون و سپاسگزار می‌دانیم.

از نیروی محترم انتظامی و قضات شریف که پیگیری موضوع را در اسرع وقت در دستور کار قرار دادند، تشکر و قدردانی می‌نماییم. و در پایان، همان‌گونه که خداوند در قرآن کریم (سوره مائده) می‌فرماید: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا»، سر تسلیم در برابر حکم خدا ، قانون ، خانواده شریف آن مرحوم و مردم بزرگوار داریم. باشد که پیش از هر چیز، زوایای پیدا و پنهان این‌گونه گرفتاری‌ها در جامعه شفاف شود و خلأهای منجر به آن شناسایی و برای پرکردن آن‌ها تدبیر شود، تا از تکرار چنین وقایعی که داغ سنگینی بر دل چندین خانواده می‌گذارد، جلوگیری شود. از طرف خانواده، پدر و مادر آرام محمدپور، عمو و سایرین…