سروه محمد، عضو پارلمان عراق، اعلام کرد که در بودجه سال ۲۰۲۷ مبلغ ۶۴ تریلیون دینار برای حقوق تمام حقوق‌بگیران عراق از جمله اقلیم کردستان اختصاص یافته و بنابراین سال آینده هیچ مشکلی در این زمینه پیش نخواهد آمد.