خبر نویسنده: گروه اقلیم کردستان کردپرس ۱۴۰۵/۰۹/۰۹ ۰۰:۱۵ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
سروه محمد: هیچ مشکلی برای حقوق کارمندان اقلیم کردستان در سال ۲۰۲۷ ایجاد نمیشود
سروه محمد، عضو پارلمان عراق، اعلام کرد که در بودجه سال ۲۰۲۷ مبلغ ۶۴ تریلیون دینار برای حقوق تمام حقوقبگیران عراق از جمله اقلیم کردستان اختصاص یافته و بنابراین سال آینده هیچ مشکلی در این زمینه پیش نخواهد آمد.
به گزارش کردپرس، سروه محمد، نماینده پارلمان عراق، با رد نگرانیها درباره تأمین حقوق کارکنان دولت در اقلیم کردستان تأکید کرد که هیچ مشکلی برای حقوق حقوقبگیران این اقلیم ایجاد نخواهد شد.
این عضو پارلمان عراق توضیح داد که در بودجه سال ۲۰۲۷، مبلغ ۶۴ هزار میلیارد دینار برای پرداخت حقوق تمامی حقوقبگیران سراسر عراق، شامل حقوقبگیران اقلیم کردستان، در نظر گرفته شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد که با توجه به این پیشبینی بودجهای، در سال آینده هیچ گرفتاری یا مشکلی بابت حقوق ایجاد نمیشود.
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