تأکید ایران و عراق بر ممانعت از استفاده از خاک دو کشور علیه همسایگان
به گزارش کردپرس به نقل از بیانیه دفتر رسانهای مشاور امنیت ملی عراق، در جریان نشست امنیتی میان مقامات عالیرتبه ایران و عراق، طرفین بر ضرورت استمرار رایزنیها و اهمیت هماهنگی مشترک در قبال تحولات و اوضاع امنیتی منطقه تأکید کردند.
بر اساس این بیانیه، مقامات تهران و بغداد تصریح کردند که اراضی و حریم هوایی دو کشور به هیچ عنوان نباید به عنوان مبدئی برای تجاوز یا تهدید علیه کشورهای همسایه مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین در این نشست، راهکارهای توسعه همکاریها در حوزههای مختلف امنیتی و اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که مهمترین محورهای آن عبارتند از:
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تداوم هماهنگیها در زمینه مبارزه با تروریسم و تبادل اطلاعات امنیتی؛
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مقابله مشترک با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمانیافته؛
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ساماندهی و تنظیم فعالیت گذرگاههای مرزی؛
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تسهیل تردد تجار و مسافران و تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری میان دو کشور.
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