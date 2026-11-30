در پی نشست امنیتی مسئولان تهران و بغداد مطرح شد؛

دفتر رسانه‌ای «قاسم العبودی» (مشاور امنیت ملی عراق) با صدور بیانیه‌ای جزئیات نشست امنیتی مسئولان جمهوری اسلامی ایران و عراق را تشریح و تأکید کرد که طرفین خواستار تداوم گفت‌وگوها و هماهنگی‌های امنیتی در منطقه شده‌اند.

به گزارش کردپرس به نقل از بیانیه دفتر رسانه‌ای مشاور امنیت ملی عراق، در جریان نشست امنیتی میان مقامات عالی‌رتبه ایران و عراق، طرفین بر ضرورت استمرار رایزنی‌ها و اهمیت هماهنگی مشترک در قبال تحولات و اوضاع امنیتی منطقه تأکید کردند.

بر اساس این بیانیه، مقامات تهران و بغداد تصریح کردند که اراضی و حریم هوایی دو کشور به هیچ عنوان نباید به عنوان مبدئی برای تجاوز یا تهدید علیه کشورهای همسایه مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین در این نشست، راهکارهای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف امنیتی و اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که مهم‌ترین محورهای آن عبارتند از: