ضرورت بازاندیشی در تولید محتوا، توسعه پلتفرم‌ها و حرفه‌ای‌سازی رسانه

در شرایطی که صنعت رسانه در جهان با تحولات شتابان فناورانه، تغییر الگوهای مصرف اخبار، گسترش پلتفرم‌های اجتماعی و ظهور ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی مواجه است، روزنامه‌نگاری کُردی نیز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازاندیشی در شیوه‌های تولید، پردازش و انتشار محتواست؛ بازاندیشی‌ای که در آن، حفظ زبان و هویت فرهنگی، در کنار توجه به الزامات اقتصادی، حرفه‌ای و فناورانه رسانه، به ضرورتی راهبردی تبدیل می‌شود.

کردپرس- روزنامه‌نگاری کُردی که در طول تاریخ نقشی مهم در پاسداشت زبان، بازنمایی هویت و انتقال میراث فرهنگی داشته است، امروز با این پرسش اساسی روبه‌روست که چگونه می‌تواند ضمن تداوم رسالت فرهنگی و هویتی خود، با تحولات صنعت رسانه همگام شود و جایگاه مؤثرتری در زیست‌بوم جدید ارتباطات و اطلاع‌رسانی به دست آورد.

این موضوع در نشست تخصصی «روند روزنامه‌نگاری کُردی؛ گذار یا بحران؟» که روز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ به همت پژوهشکده کردستان‌شناسی دانشگاه کردستان برگزار شد، از زوایای مختلف تاریخی، فرهنگی، حرفه‌ای و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، سخنرانان با مرور تجربه تاریخی مطبوعات کردی و بررسی ویژگی‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های روزنامه‌نگاری کُردی، بر ضرورت توجه هم‌زمان به هویت فرهنگی، تولید محتوای حرفه‌ای، آموزش روزنامه‌نگاران و استفاده از امکانات جدید رسانه‌ای تأکید کردند.

ابراهیم محمدحسینی، دکتری مدیریت رسانه، در این نشست با تأکید بر اهمیت تولید محتوا و محصول‌محوری در رسانه، این رویکرد را یکی از ضرورت‌های اساسی برای آینده روزنامه‌نگاری کردی دانست. توفیق رفیعی، پژوهشگر حوزه رسانه و سردبیر پیشین هفته‌نامه سیروان، نیز با مرور تاریخ مطبوعات کردی و نقش چهره‌های تأثیرگذار در شکل‌گیری و گسترش آن، بر اهمیت شناخت میراث روزنامه‌نگاری و پایبندی به اصول حرفه‌ای این حوزه تأکید کرد. همچنین بهنام دورویی، مدیرمسئول خانه کتاب کُردی، و فرهاد هادی، از فعالان رسانه ای ، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود را درباره موضوع نشست مطرح کردند.

مجموع مباحث این نشست را می‌توان تلاشی برای بررسی نسبت میان میراث تاریخی روزنامه‌نگاری کردی و ضرورت‌های امروز آن دانست؛ نسبتی که در آن، حفظ هویت و فرهنگ از یک سو و حرکت به سمت تولید محتوای هدفمند، توسعه حرفه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری از سوی دیگر، دو مسئله به‌هم‌پیوسته برای آینده رسانه‌های کردی به شمار می‌روند.

محصول‌محوری؛ از تولید پیام تا بازتعریف رابطه رسانه و مخاطب

ابراهیم محمدحسینی، دکتری مدیریت رسانه، در بخش نخست این نشست با تأکید بر نقش محوری محتوا در صنعت رسانه، ضرورت توجه روزنامه‌نگاران کرد به تولید پیام و محصول رسانه‌ای را مورد تأکید قرار داد.

وی اظهار داشت: ایجاد محتوا، قلب صنعت رسانه است و روزنامه‌نگاران کورد بایستی به اهمیت تولید پیام و محصول در رسانه توجه کنند.

این فعال حوزه رسانه در ادامه، محصول‌محوری را رویکردی دانست که مستلزم تغییر نگاه به محتوا، مخاطب و شیوه ارائه پیام است. به گفته وی، در دنیای نوین رسانه، محتوا دیگر صرفاً مجموعه‌ای از اطلاعات منتشرشده نیست، بلکه محصولی اطلاعاتی است که باید با شناخت نیازهای مخاطبان، توجه به ظرفیت‌های خلاقانه و انتخاب شیوه مناسب ارائه تولید و عرضه شود.

محمدحسینی افزود: محصول محوری، نگاه به محتوا چون کالای اطلاعاتی، دوگانه، خلاقانه، نگاه به بازدیدکنندگان، مخاطبان و شرکت کنندگان چون مخاطب- مشتری و پردازش محتوا (چگونگی ارائه) از ویژگی های دنیای نوین رسانه است.

بر مبنای این دیدگاه، توجه به محصول رسانه‌ای تنها به مرحله نگارش و انتشار خبر محدود نمی‌شود، بلکه چگونگی انتخاب موضوع، طراحی پیام، قالب انتشار، نحوه ارائه اطلاعات و شناخت مخاطب را نیز در بر می‌گیرد. در چنین رویکردی، رسانه باید بتواند میان مأموریت اطلاع‌رسانی خود و نیازها و انتظارات مخاطبان ارتباطی هدفمند برقرار کند.

محصول‌محوری همچنین به معنای توجه جدی‌تر به کیفیت و کارکرد محتوای تولیدشده است؛ به این معنا که رسانه پیش از انتشار، مخاطب هدف، نیاز اطلاعاتی او، قالب مناسب برای انتقال پیام و شیوه مؤثر عرضه محتوا را در نظر بگیرد. چنین نگاهی می‌تواند به تنوع‌بخشی محصولات رسانه‌ای و ایجاد ارتباطی پایدارتر میان رسانه و جامعه مخاطبان کمک کند.

در این چارچوب، یکی از مسائل مهم پیش روی رسانه‌های کردی، عبور از تولید محتوای صرفاً مبتنی بر عادت‌های گذشته و حرکت به سمت شناخت دقیق‌تر مخاطب و تحولات محیط رسانه‌ای است؛ مسیری که بدون نادیده گرفتن رسالت فرهنگی و هویتی رسانه‌ها، بر ضرورت بازنگری در روش‌های تولید و انتشار محتوا تأکید دارد.

تحولات زیست‌بوم خبری و ضرورت استفاده از ظرفیت پلتفرم‌های اجتماعی

محمدحسینی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تغییرات اساسی در اکوسیستم خبری، بر ضرورت توجه رسانه‌های کردی به تحولات فناوری و الگوهای جدید انتشار محتوا تأکید کرد.

وی با عنوان اینکه بر اساس آخرین نتایج رویترز، در اکوسیستم خبری، تغییرات اساسی اتفاق افتاده، تصریح کرد: رسانه های کردی بایستی به تولید در بستر پلتفرم های اجتماعی و استفاده از این ظرفیت ها، تولید ویدئو و هوش مصنوعی به جد توجه کنند.

این تأکید نشان می‌دهد که از منظر سخنران، آینده رسانه‌های کردی به میزان زیادی با توانایی آنها در شناخت و استفاده از ابزارها و بسترهای جدید ارتباطی پیوند خورده است. پلتفرم‌های اجتماعی، محتوای ویدئویی و ابزارهای هوش مصنوعی، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند شیوه تولید، عرضه و دسترسی به محتوای خبری را متحول کنند؛ ظرفیت‌هایی که بهره‌گیری مؤثر از آنها مستلزم شناخت مخاطبان، تسلط بر ابزارهای نوین و رعایت اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است.

در این میان، تولید ویدئو می‌تواند زمینه‌ای برای ارائه اطلاعات در قالب‌هایی متناسب با شیوه‌های جدید مصرف محتوا فراهم کند. همچنین استفاده از هوش مصنوعی، در صورت به‌کارگیری مسئولانه و همراه با نظارت انسانی، می‌تواند در برخی مراحل کار رسانه‌ای، از پردازش اطلاعات تا آماده‌سازی و سازمان‌دهی محتوا، مورد توجه قرار گیرد.

با این حال، بهره‌گیری از فناوری به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت رسانه نیست. شناخت نیازهای جامعه، اعتبار اطلاعات، دقت در انتشار و حفظ اعتماد مخاطب همچنان از مؤلفه‌های اساسی فعالیت رسانه‌ای به شمار می‌روند. از این رو، توجه به فناوری‌های جدید باید در پیوند با ارتقای دانش حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و بهبود کیفیت محصولات رسانه‌ای دنبال شود.

برای روزنامه‌نگاری کردی، این مسئله از اهمیتی دوچندان برخوردار است؛ زیرا رسانه‌ها باید هم‌زمان به نیازهای اطلاع‌رسانی جامعه، ضرورت بازنمایی زبان و فرهنگ کردی و تغییرات محیط ارتباطی پاسخ دهند. حضور مؤثر در پلتفرم‌های اجتماعی و تولید محتوای متنوع می‌تواند به افزایش دسترسی مخاطبان به محتوای کوردی کمک کند، مشروط بر آنکه توسعه حضور دیجیتال با حفظ کیفیت، دقت و استقلال حرفه‌ای همراه باشد.

دفاع از هویت؛ یکی از ویژگی‌های بنیادین روزنامه‌نگاری کردی

بخش دیگری از سخنان ابراهیم محمدحسینی به ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی روزنامه‌نگاری کردی اختصاص داشت. وی با اشاره به جایگاه دفاع از هویت در شکل‌گیری و استمرار فعالیت مطبوعات کردی، زبان و تولید هویت را از دغدغه‌های اصلی روزنامه‌نگاران این حوزه برشمرد.

این پژوهشگر عرصه رسانه‌های کردی ادامه داد: يكی از ویژگی های برجسته روزنامه نگاری کردی، دفاع از هویت است و زبان و تولید هویت از دغدغه های اصلی روزنامه نگاران کرد بوده است.

این ویژگی را می‌توان در پیوند تاریخی مطبوعات کردی با تلاش برای حفظ زبان، ثبت میراث فرهنگی و بازنمایی جغرافیا و تاریخ مناطق کردنشین بررسی کرد. در چنین بستری، رسانه تنها نهادی برای انتقال اخبار روزمره نبوده، بلکه در بسیاری از دوره‌ها وظیفه‌ای فراتر از اطلاع‌رسانی بر عهده داشته است؛ وظیفه‌ای که با حفظ زبان، انتقال تجربه‌های تاریخی و فراهم کردن زمینه گفت‌وگو درباره فرهنگ ارتباط پیدا می‌کند.

با این حال، به نظر می‌رسد یکی از مسائل اساسی روزنامه‌نگاری کردی، چگونگی برقراری تعادل میان این رسالت تاریخی و الزامات حرفه‌ای رسانه در دنیای امروز است. حفظ هویت فرهنگی و زبانی همچنان می‌تواند یکی از پایه‌های اصلی فعالیت مطبوعات کردی باشد، اما تحقق پایدار این هدف، نیازمند توجه به ابعاد متنوع زندگی اجتماعی، نیازهای روزمره مخاطبان و تحولات صنعت رسانه نیز هست.

به بیان دیگر، مسئله تنها حفظ و بازتولید میراث گذشته نیست، بلکه چگونگی تبدیل این میراث به محتوایی زنده، متنوع و مرتبط با مسائل امروز جامعه نیز اهمیت دارد. چنین رویکردی می‌تواند زمینه ارتباط مؤثرتر میان نسل‌های مختلف مخاطبان و رسانه‌های کردی را فراهم کند.

غلبه نگاه فرهنگی بر نگاه صنعتی و اقتصادی

محمدحسینی در ادامه سخنان خود، به برخی از ویژگی‌ها و چالش‌های ساختاری روزنامه‌نگاری کردی پرداخت و غلبه نگاه فرهنگی بر نگاه صنعتی و اقتصادی به رسانه را از جمله مشخصه‌های این حوزه دانست.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود توضیح داد: نگاه فرهنگی به جای نگاه صنعتی و اقتصادی به رسانه از ویژگی های روزنامه نگاری کردی بوده است و ورود عناصر غیر رسانه، بی توجهی به آموزش، گسست میان دانش روزنامه نگاری پرشتاب، غلبه اخبار، عدم انتشار روزنامه روزانه، سرعت به جای دقت در نشر مطالب و نبود بنگاه های مطبوعاتی از مشخصات آن است.

این ارزیابی، مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با ساختار، نیروی انسانی، شیوه فعالیت و جهت‌گیری محتوایی رسانه‌های کردی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد. از یک سو، پیوند روزنامه‌نگاری کردی با مسائل فرهنگی ، نقشی مهم در شکل‌گیری و استمرار آن داشته است؛ از سوی دیگر، محدود ماندن نگاه به رسانه در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی، بدون توجه کافی به ابعاد اقتصادی، سازمانی و صنعتی، می‌تواند توسعه پایدار رسانه‌ها را با دشواری روبه‌رو کند.

در یک صنعت رسانه‌ای پویا، تولید محتوا به دانش حرفه‌ای، تقسیم کار، برنامه‌ریزی تحریریه، شناخت مخاطب، مدیریت منابع و طراحی محصولات متناسب با نیازهای جامعه وابسته است. از این منظر، رسانه برای تداوم فعالیت خود به ساختارهایی نیاز دارد که بتوانند میان مأموریت اجتماعی و فرهنگی، کیفیت تولید و الزامات اقتصادی ارتباط برقرار کنند.

در کنار این موضوع، ورود افرادی که دانش و تجربه تخصصی کافی در حوزه رسانه ندارند، بی‌توجهی به آموزش مستمر و فاصله میان تحولات سریع دانش روزنامه‌نگاری و شیوه‌های عملی فعالیت رسانه‌ای، از جمله چالش‌هایی است که در سخنان این پژوهشگر مورد اشاره قرار گرفت.

همچنین تأکید بر غلبه اخبار و سرعت انتشار بر دقت، به مسئله‌ای مهم در کیفیت روزنامه‌نگاری اشاره دارد. در محیطی که رقابت برای انتشار سریع اطلاعات افزایش یافته است، پایبندی به راستی‌آزمایی، دقت در نقل مطالب و رعایت اصول حرفه‌ای اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. سرعت، زمانی می‌تواند به مزیت رسانه تبدیل شود که در تعارض با صحت اطلاعات و مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگار قرار نگیرد.

از سوی دیگر، اشاره به نبود بنگاه‌های مطبوعاتی و عدم انتشار روزنامه روزانه، ضرورت بررسی ظرفیت‌های سازمانی و اقتصادی مطبوعات کوردی را برجسته می‌کند. توسعه چنین ظرفیت‌هایی می‌تواند به ایجاد ساختارهای پایدارتر برای تولید محتوا، تربیت نیروی متخصص و استمرار فعالیت رسانه‌ای کمک کند.

رسانه‌های کردی و مسئولیت تاریخی نهادهای فرهنگی و آموزشی

یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در سخنان محمدحسینی، نقش نهادهای فرهنگی، دانشگاهی و صنفی در توسعه روزنامه‌نگاری کردی بود. وی با اشاره به شرایطی که رسانه‌ها در غیاب برخی نهادهای پشتیبان با آن مواجه بوده‌اند، بر جایگاه تاریخی مطبوعات در حفظ و بازنمایی داشته های فرهنگی تأکید کرد.

این کارشناس روزنامه‌نگاری یادآور شد: بازی کردن اجباری رسانه ها در غیاب نهادهایی چون فرهنگستان، دانشگاه ها و انجمن ها و.. از شاخص روزنامه نگاری کردی و بر اساس پژوهش های علمی، بیش از 50 درصد مطالب تعدادی از نشریه های شاخص کردی از جمله «سروه، ئاوینه و ئاویه ر» به مطالب ادبی، تاریخ و جغرافیا با محور مناطق کردنشین اختصاص یافته است که نشان دهنده ضرورت حفظ و احیای فرهنگ است.

اشاره به سهم مطالب ادبی، تاریخی و جغرافیایی در برخی نشریات شاخص کردی، اهمیت این کارکرد فرهنگی را برجسته می‌کند. با این حال، چنین نقشی می‌تواند در کنار کارکردهای دیگر رسانه تعریف شود و لزوماً به معنای محدود شدن روزنامه‌نگاری به حوزه فرهنگ و تاریخ نیست.

از منظر توسعه رسانه‌ای، دانشگاه‌ها می‌توانند در آموزش تخصصی، تولید دانش و پیوند میان پژوهش و عمل روزنامه‌نگاری نقش‌آفرینی کنند. انجمن‌های حرفه‌ای نیز ظرفیت کمک به ارتقای استانداردهای کاری، تبادل تجربه و تقویت همکاری میان روزنامه‌نگاران را دارند. نهادهای فرهنگی و زبانی نیز می‌توانند در ثبت، توسعه و ترویج زبان و میراث فرهنگی مشارکت کنند.

در این چارچوب، یکی از موضوعات قابل تأمل برای آینده روزنامه‌نگاری کردی، چگونگی تقسیم مسئولیت میان رسانه‌ها و نهادهای تخصصی است؛ به‌گونه‌ای که مطبوعات بتوانند در کنار ایفای نقش فرهنگی و هویتی خود، بر اطلاع‌رسانی حرفه‌ای، تحلیل مسائل اجتماعی و تولید محتوای متنوع نیز تمرکز کنند.

روزنامه‌نگاری ادبی و غفلت از حوزه‌های اجتماعی

محمدحسینی در بخش دیگری از سخنان خود، به برخی دیگر از ویژگی‌های محتوایی روزنامه‌نگاری کردی اشاره کرد؛ ویژگی‌هایی که به گفته وی، از جمله آنها می‌توان به غلبه روزنامه‌نگاری ادبی و فعالیت بیشتر ادیبان روزنامه‌نگار اشاره کرد.

او تصریح کرد: روزنامه نگاری ادبی و فعالیت بیشتر ادیبان روزنامه نگار، نبود نشریات عامه پسند، غفلت از روزنامه نگاری اجتماعی مساله محور و روزنامه نگاری حرفه ای در حوزه کودکان، زنان و روستائیان از دیگر ویژگی های روزنامه نگاری کردی بوده است.

این بخش از سخنان وی، توجه را به ضرورت گسترش دامنه موضوعی مطبوعات کردی جلب می‌کند. روزنامه‌نگاری ادبی در حفظ و توسعه زبان و فرهنگ نقشی ارزشمند دارد، اما اگر بخش عمده فعالیت رسانه‌ای به این حوزه محدود شود، ممکن است بخش‌هایی از نیازهای اطلاعاتی و اجتماعی مخاطبان کمتر مورد توجه قرار گیرد.

روزنامه‌نگاری اجتماعی مسئله‌محور می‌تواند زمینه‌ای برای طرح و بررسی موضوعات مرتبط با زندگی روزمره مردم، مسائل محلی، خدمات عمومی و چالش‌های گروه‌های مختلف اجتماعی فراهم کند. در این میان، توجه به کودکان، زنان و روستاییان، به‌عنوان گروه‌هایی که مسائل و نیازهای متنوعی دارند، می‌تواند به افزایش تنوع محتوایی و تقویت ارتباط رسانه با جامعه کمک کند.

همچنین نبود نشریات عامه‌پسند، از منظر تنوع مخاطب و قالب‌های ارائه محتوا، موضوعی قابل بررسی است. رسانه‌ها برای برقراری ارتباط با گروه‌های مختلف جامعه به شناخت تفاوت‌های سنی، فرهنگی، اجتماعی و اطلاعاتی مخاطبان نیاز دارند. این شناخت می‌تواند در انتخاب موضوع، زبان روایت و قالب انتشار بازتاب پیدا کند.

در چنین رویکردی، توسعه روزنامه‌نگاری کردی به معنای کنار گذاشتن روزنامه‌نگاری ادبی یا کاهش اهمیت موضوعات فرهنگی نیست، بلکه به معنای گسترش حوزه‌های فعالیت رسانه‌ای و ایجاد توازن میان میراث فرهنگی و نیازهای متنوع جامعه است.

مروری بر تاریخ مطبوعات کردی؛ از تجربه‌های پیشگامان تا ضرورت حرفه‌ای‌سازی

در این نشست، توفیق رفیعی، پژوهشگر حوزه رسانه و سردبیر پیشین هفته‌نامه سیروان هم به بررسی تاریخ مطبوعات کردی و نقش شخصیت‌ها و نشریات تأثیرگذار در شکل‌گیری و توسعه این حوزه پرداخت.

رفیعی در سخنان خود، با اشاره به تاریخ مطبوعات و بررسی روزنامه‌های کردستان، زار کرمانجی، ده نگ گیتی تازه و تمدن، به نقش چهره‌هایی همچون حُزنی موکریانی، فرج‌الله زکی، ذبیح‌الله منصوری، اسماعیل ادیب و سیدمحمدصدیق دفتری در پایه‌گذاری، اشاعه و توسعه روزنامه‌نگاری کردی پرداخت.

مرور این تجربه‌های تاریخی، فرصتی برای بازشناسی تلاش‌های نسلی از روزنامه‌نگاران و فعالان فرهنگی فراهم می‌کند که در شکل‌گیری سنت مطبوعاتی کردی نقش داشته‌اند. بررسی تاریخ مطبوعات، افزون بر ثبت نام نشریات و شخصیت‌ها، می‌تواند زمینه شناخت شرایط فعالیت رسانه‌ای، مسیرهای انتقال دانش و تجربه و چگونگی پیوند مطبوعات با تحولات فرهنگی و اجتماعی را نیز فراهم کند.

وی زحمات و تلاش‌های روزنامه‌نگار برجسته حُزنی موکریانی در تاریخ روزنامه‌نگاری را بی‌سابقه و غیرقابل مقایسه با روزنامه‌نگاران دیگر برشمرد.

این تأکید، جایگاه پیشگامان روزنامه‌نگاری کردی را در حافظه تاریخی این حوزه برجسته می‌کند. بازخوانی تجربه این چهره‌ها می‌تواند علاوه بر پاسداشت تلاش‌های آنان، به شناخت دشواری‌ها و مسئولیت‌هایی کمک کند که در دوره‌های مختلف بر عهده روزنامه‌نگاران قرار داشته است.

رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود، با مرور تجربه سال‌های فعالیت روزنامه‌نگاری در کردستان و دوره‌های سردبیری و خبرنگاری، بر ضرورت پایبندی به اصول حرفه‌ای تأکید کرد.

رفیعی با مروری به کار روزنامه‌نگاری در کردستان و سال‌ها سردبیری و خبرنگاری، افزود: توجه و توصیه به کار حرفه‌ای و رعایت اصول و فنون روزنامه‌نگاری، مسئولیت اجتماعی و... از مواردی است که همواره باید رعایت شود.

تأکید بر اصول و فنون روزنامه‌نگاری و مسئولیت اجتماعی، یکی از محورهای مهم ارتباط میان تجربه تاریخی مطبوعات و ضرورت‌های امروز رسانه است. تجربه پیشگامان، زمانی می‌تواند به سرمایه‌ای مؤثر برای نسل‌های بعدی تبدیل شود که در کنار ثبت و بازخوانی تاریخی، به انتقال دانش حرفه‌ای و تقویت استانداردهای روزنامه‌نگاری نیز توجه شود.

در شرایطی که سرعت گردش اطلاعات افزایش یافته و ابزارهای تولید و انتشار محتوا متنوع‌تر شده‌اند، مسئولیت اجتماعی رسانه همچنان مستلزم دقت، رعایت اصول حرفه‌ای، توجه به پیامدهای انتشار اطلاعات و حفظ اعتماد مخاطبان است. از این منظر، حرفه‌ای‌سازی روزنامه‌نگاری کردی را می‌توان یکی از پیوندهای مهم میان میراث گذشته و نیازهای آینده این حوزه دانست.

دیدگاه‌های تکمیلی درباره روند روزنامه‌نگاری کردی

در بخش دیگری از نشست، بهنام دورویی، مدیرمسئول خانه کتاب کُردی، و فرهاد هادی، سردبیر دوهفته‌نامه ده‌نگی کوردستان، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود را درباره موضوع نشست مطرح کردند.

حضور فعالان حوزه نشر و سردبیری مطبوعات در این نشست، امکان طرح دیدگاه‌های متنوع درباره وضعیت روزنامه‌نگاری کردی را فراهم کرد. بررسی روندهای تاریخی و مسائل روز رسانه، هنگامی می‌تواند به شناخت دقیق‌تری از شرایط این حوزه منجر شود که تجربه‌های عملی فعالان مطبوعاتی در کنار یافته‌های پژوهشی و تحلیل‌های دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد.

موضوع «گذار یا بحران؟» نیز از همین منظر قابل بررسی است. گذار رسانه‌ای به معنای تغییر در ابزارها، شیوه‌های تولید محتوا، الگوهای ارتباط با مخاطب و ساختارهای سازمانی است؛ در حالی که بحران می‌تواند به دشواری‌های ساختاری، ضعف در آموزش، محدودیت منابع و ناتوانی در پاسخ‌گویی به نیازهای متغیر جامعه اشاره داشته باشد.

آینده روزنامه‌نگاری کردی در گرو نوآوری

نشست «روند روزنامه‌نگاری کوردی؛ گذار یا بحران؟» با طرح دیدگاه‌هایی درباره محصول‌محوری، تحولات صنعت رسانه، نقش هویت فرهنگی، تاریخ مطبوعات و ضرورت رعایت اصول حرفه‌ای، مجموعه‌ای از مسائل اساسی پیش روی رسانه‌های کردی را برجسته کرد.

از یک سو، روزنامه‌نگاری کردی دارای میراثی تاریخی و فرهنگی است که در آن، زبان، هویت، ادبیات، تاریخ و جغرافیای مناطق کوردنشین جایگاهی مهم داشته‌اند. از سوی دیگر، تحولات جدید در شیوه مصرف اخبار، گسترش پلتفرم‌های اجتماعی، اهمیت محتوای ویدئویی و ظهور ابزارهای هوش مصنوعی، ضرورت بازنگری در الگوهای تولید و انتشار محتوا را افزایش داده‌اند.

در چنین شرایطی، محصول‌محوری می‌تواند به‌عنوان یکی از رویکردهای قابل توجه برای بازاندیشی در فعالیت رسانه‌های کردی مطرح شود؛ رویکردی که بر شناخت مخاطب، طراحی محتوای هدفمند، انتخاب قالب مناسب و توجه به کیفیت و کارکرد محصول رسانه‌ای تأکید دارد. تحقق این رویکرد، در کنار توجه به آموزش، تقویت ساختارهای حرفه‌ای، توسعه ظرفیت‌های سازمانی و رعایت مسئولیت اجتماعی رسانه، می‌تواند زمینه حرکت به سوی فعالیتی پایدارتر و متناسب‌تر با نیازهای جامعه را فراهم کند.

همچنین مرور تاریخ مطبوعات کردی و بازشناسی تلاش‌های پیشگامان این عرصه، می‌تواند در کنار توسعه دانش حرفه‌ای، به حفظ پیوستگی تاریخی و انتقال تجربه میان نسل‌های روزنامه‌نگاران کمک کند. آنچه در این مسیر اهمیت دارد، ایجاد ارتباطی سازنده میان میراث فرهنگی و نیازهای روز جامعه است؛ ارتباطی که در آن، هویت‌خواهی نه مانعی برای نوآوری، بلکه یکی از ظرفیت‌های تولید محتوای معنادار و متمایز باشد.

بر این اساس، مسئله پیش روی روزنامه‌نگاری کردی را نمی‌توان صرفاً به انتخاب میان گذار یا بحران تقلیل داد. آینده این حوزه تا اندازه زیادی به چگونگی مواجهه با چالش‌های موجود، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تازه و توانایی برقراری توازن میان رسالت فرهنگی، الزامات اقتصادی، دانش حرفه‌ای و تحولات فناوری وابسته است؛ مسیری که می‌تواند روزنامه‌نگاری کردی را در حفظ میراث خود و پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیازهای امروز و فردای جامعه یاری کند.





گزارش: منصور اولی