عبدل ساین، زندانی تازه‌آزادشده، با تشریح شرایط زندان‌های فوق امنیتی وان و آدانا، گفت دسترسی زندانیان به روزنامه، کتاب و ملاقات با خانواده محدود می‌شود و این وضعیت با وجود آغاز روند صلح و جامعه دموکراتیک همچنان ادامه دارد.

به گزارش کردپرس، عبدل ساین که پس از پایان محکومیت خود در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ آزاد شده است، از محدودیت‌های اعمال‌شده بر حقوق اولیه زندانیان، دشواری ملاقات خانواده‌ها و شرایط سخت نگهداری در زندان فوق امنیتی سولوجا در آدانا سخن گفت.

ساین سال ۲۰۰۶ به اتهام «عضویت در سازمان تروریستی/PKK» بازداشت شد و سه ماه را در زندان گذراند. محاکمه او پس از آزادی ادامه یافت و در سال ۲۰۰۹ برایش حکم محکومیت صادر شد. این حکم سال ۲۰۱۶ از سوی دادگاه عالی تأیید و ساین در سال ۲۰۲۱ بار دیگر زندانی شد.

او مدتی در زندان فوق امنیتی وان نگهداری و سال ۲۰۲۴ به زندان فوق امنیتی سولوجا در آدانا منتقل شد. ساین پس از پایان دوره محکومیت خود، ۲۵ سپتامبر آزاد شد.

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محدودیت کتاب، روزنامه و ملاقات با خانواده

عبدل ساین با بیان اینکه تا سال ۲۰۲۴ در زندان فوق امنیتی وان نگهداری می‌شد، گفت پس از انتقال به آدانا، ۱۸ ماه را در زندان سولوجا گذرانده است.

او درباره شرایط این زندان گفت: «پس از انتقال به آنجا، روزانه فقط یک ساعت اجازه داشتیم برای هواخوری از بند خارج شویم. شرایط بسیار سخت بود.»

ساین افزود: «حقوق ما، از جمله دسترسی به روزنامه و کتاب و ملاقات با خانواده، به‌طور کامل محدود می‌شد و خانواده‌ها نیز آسیب می‌دیدند. این رویه‌ها همچنان ادامه دارند.»

او مدعی شد زندان‌های فوق امنیتی در سال‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی نقض حقوق زندانیان تبدیل شده‌اند و تصمیم‌های سلیقه‌ای در آنها بر شرایط زندگی زندانیان اثر می‌گذارد.

ارزیابی روند صلح و جامعه دموکراتیک

عبدل ساین در بخش دیگری از سخنان خود، روند صلح و جامعه دموکراتیک را «گامی تاریخی» برای جامعه کُرد توصیف کرد.

او گفت: «زمانی که مرا به زندان دیگری منتقل کردند، روند تازه‌ای آغاز شده بود و دیدگاه‌ها و سخنان عبدالله اوجالان بار دیگر به مرحله مهمی رسیده بود. این مسیر تازه برای مردم کُرد یک دستاورد بزرگ است.»

ساین این روند را تنها محدود به مسئله کُرد ندانست و افزود: «این الگو و مبارزه نه‌تنها برای مردم کُرد، بلکه برای دیگر ملت‌های جهان نیز می‌تواند نمونه‌ای تازه و مهم باشد.»

روند باید به‌درستی برای جامعه تشریح شود

ساین با اشاره به نقش جوانان و مناسبات میان ملت‌های منطقه، از نهادهای کُرد، ترک، عرب و فارس خواست از روند صلح حمایت کنند.

او گفت: «تلاش و مقاومت بزرگی صورت گرفته است؛ اما متأسفانه این روند هنوز در میان جوانان و بخش‌های مختلف جامعه به‌درستی درک نشده است.»

ساین با تأکید بر ضرورت آگاهی‌رسانی عمومی افزود: «تنها نهادهای کُرد مسئول نیستند؛ نهادهای دولتی نیز باید این روند را به‌درستی برای جامعه توضیح دهند. اگر روند درست فهمیده نشود، ممکن است پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد. کسانی که آن را درک می‌کنند، باید برای مردم تشریح کنند.»