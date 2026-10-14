گمرک باشماق مجاز به ترخیص تخصصی پارچه و تلفن همراه شد

سرویس کردستان ـ ناظر گمرکات استان کردستان از تعیین گمرک باشماق مریوان به‌عنوان گمرک تخصصی مجاز برای ترخیص پارچه و تلفن همراه خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف توسعه تجارت خارجی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های مرزی استان اتخاذ شده است.

به گزارش کرد پرس، فرامرز امیدی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: موافقت با تعیین گمرک باشماق به‌عنوان گمرک تخصصی مجاز برای ترخیص پارچه و تلفن همراه، از دستاوردهای سفر رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات استان کردستان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تجاری گمرک مرزی باشماق افزود: فراهم شدن امکان ترخیص تخصصی این کالاها، گامی در راستای توسعه فعالیت‌های تجاری و تقویت جایگاه این مرز در مبادلات خارجی کشور به شمار می‌رود.

ناظر گمرکات کردستان ابراز امیدواری کرد که اجرای این تصمیم، زمینه بهره‌مندی بیشتر مردم و فعالان اقتصادی استان از مزایای توسعه تجارت در مرز باشماق را فراهم کند.