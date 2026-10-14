۶ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در جمع پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان

به گزارش کرد پرس، فردین فتحی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه در این فهرست، بیانگر ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه و نقش‌آفرینی پژوهشگران آن در تولید و توسعه دانش در سطح بین‌المللی است.

وی افزود: قباد مرادی، استاد اپیدمیولوژی؛ کیوان مرتضایی، دانشیار علوم تشریحی؛ افشین ملکی، استاد بهداشت محیط؛ یوسف مرادی، دانشیار اپیدمیولوژی؛ رضا قانعی قشلاق، دانشیار پرستاری و فرهاد مرادپور، استادیار اپیدمیولوژی، اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان هستند که نام آنها در این فهرست قرار گرفته است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به مبنای تدوین این فهرست گفت: فهرست پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان بر اساس داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس و با استفاده از شاخص‌های معتبر علم‌سنجی تهیه می‌شود.

فتحی ادامه داد: در این ارزیابی، شاخص‌هایی همچون تعداد استنادها، شاخص اچ (H-index) و سایر معیارهای مرتبط با عملکرد و تأثیرگذاری علمی پژوهشگران مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین اطلاعات پژوهشگران در حوزه‌ها و زیرحوزه‌های تخصصی مختلف دسته‌بندی می‌شود و عملکرد علمی آنان در یک سال مشخص و در طول دوران فعالیت پژوهشی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه در این فهرست را زمینه‌ای برای تقویت جایگاه علمی و پژوهشی دانشگاه دانست و اظهار کرد: چنین دستاوردهایی می‌تواند به گسترش تعاملات علمی بین‌المللی، توسعه همکاری‌های پژوهشی، افزایش دیده‌شدن و استنادپذیری تولیدات علمی و ارتقای جایگاه دانشگاه در عرصه علم و فناوری کمک کند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن تبریک این موفقیت به اعضای هیئت علمی یادشده و جامعه دانشگاهی، بر ضرورت تداوم حمایت از پژوهش‌های هدفمند و توسعه زیرساخت‌های تحقیقاتی تأکید کرد و گفت: تقویت تعاملات علمی بین‌المللی و تلاش برای ارتقای جایگاه مرجعیت علمی دانشگاه از اولویت‌های پیش‌روی این مجموعه است.