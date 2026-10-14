حزب رفاه نو محل تجمع اعضای دم پارتی را آب کشید؛ دم پارتی شکایت کرد

شماری از مقام‌های دم پارتی و کنگره دموکراتیک خلق‌ها، اقدام اعضای حزب رفاه نو در شست‌وشوی محل برگزاری تجمع دم پارتی در موغلا با آب و سرکه را «نمایشی نژادپرستانه و نفرت‌پراکنانه» توصیف کردند. دم پارتی همچنین علیه رئیس استانی حزب رفاه نو و عاملان این اقدام شکایت کیفری تنظیم کرد.

به گزارش کردپرس، پس از آنکه اعضای تشکیلات استانی حزب رفاه نو در موغلا محل برگزاری تجمع دم پارتی را با آب و سرکه و وایتکس شستند، شماری از مدیران و نمایندگان دم پارتی به این اقدام واکنش نشان دادند.

براساس گزارش آرتی‌گرچک، فاتح قوجابییک، رئیس استانی حزب رفاه نو در موغلا، اعلام کرد به اعضای تشکیلات این حزب دستور داده است محل تجمع دم پارتی را به مدت ۴۰ روز با آب و سرکه و وایتکس بشویند.

قوجابییک گفت: «به تشکیلات خود دستور دادم اینجا را ۴۰ روز با آب و سرکه و وایتکس بشویند. پاک‌کردن آن، تنها به این شکل ممکن است.»

انتشار تصاویر این اقدام و سخنان رئیس استانی حزب رفاه نو با واکنش گسترده مقام‌های دم پارتی روبه‌رو شد. آنان تلقی محل حضور اعضا و هواداران یک حزب قانونی به‌عنوان مکانی «آلوده» و نیازمند پاک‌سازی را اقدامی تحقیرآمیز و مصداق نفرت‌پراکنی علیه کُردها دانستند.

عایشه گل دوغان: این رفتار نقد سیاسی نیست، نژادپرستی است

عایشه گل دوغان، سخنگوی دم پارتی، در واکنش به این اقدام گفت: «اینکه محل سخنرانی حزبی را که میلیون‌ها نفر به آن رأی داده و دل بسته‌اند، آلوده بدانید و دستور دهید ۴۰ روز با آب و سرکه و وایتکس شسته شود، نقد سیاسی نیست؛ آشکارا نژادپرستی است.»

او افزود: «هیچ ماده‌ای نمی‌تواند آلودگی ذهنی، نژادپرستی و تبعیض را پاک کند. از مدیریت حزب رفاه نو به‌روشنی می‌پرسیم: آیا سخنان و اقدام فاتح قوجایییک را به نام حزب خود می‌پذیرید؟ سکوت به معنای تأیید است. اگر آن را قبول ندارید، باید موضع خود را به افکار عمومی اعلام و اقدام لازم را انجام دهید.»

دوغان تأکید کرد ترکیه بیش از هر چیز به پاک‌کردن سیاست از نژادپرستی و زبان نفرت نیاز دارد.

پروین بولدان: شرافت مردم کُرد با سرکه شما پاک نمی‌شود

پروین بولدان، عضو هیئت امرالی دم پارتی، نیز گفت: «شرافت مردم کُرد با آب و سرکه شما پاک نمی‌شود. کسانی که با نفرت، تبعیض و نژادپرستی سیاست‌ورزی می‌کنند، با شرمساری خود در تاریخ ثبت خواهند شد.»

طیب تمل، معاون رئیس مشترک دم پارتی، با اشاره به پیشینه سیاسی حزب رفاه نو نوشت: «قربانیان دیروز به نژادپرستان امروز تبدیل می‌شوند.»

مرال دانیش بشتاش: آنچه باید پاک شود ذهنیت تبعیض‌آمیز است

مرال دانیش بشتاش، سخنگوی مشترک کنگره دموکراتیک خلق‌ها و نماینده ارزروم از دم پارتی، نیز خطاب به مسئولان حزب رفاه نو پرسید: «هدف از این به‌اصطلاح عملیات پاک‌سازی چیست؟ ظاهراً حقیقت شعارهای شما درباره برادری، به‌اندازه همان ۴۰ روز شست‌وشو با سرکه دوام دارد.»

او افزود: «ای کاش می‌توانستید بی‌نزاکتی سیاسی، بی‌احترامی به اراده مردم و فرهنگ غیردموکراتیک را نیز با آب و سرکه پاک کنید. آنچه در اصل باید پاک شود، ذهنیت تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه است.»

ماجرا چه بود؟

ماجرا به تجمع نهم اکتبر دم پارتی در میدان «سینیرسیزلیک» منطقه منته‌شه استان موغلا بازمی‌گردد. تشکیلات استانی دم پارتی در سالگرد خروج عبدالله اوجالان از سوریه، با حمل پلاکاردی با مضمون «آزادی برای اوجالان» تجمع و بیانیه‌ای مطبوعاتی برگزار کرد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، آزادی اوجالان را برای پیشرفت روند صلح و دستیابی به راه‌حلی سیاسی برای مسئله کُرد ضروری دانستند. در بیانیه این حزب گفته شد بدون تغییر شرایط اوجالان و فراهم‌شدن امکان مشارکت مؤثر او در مذاکرات، تثبیت صلح دشوار خواهد بود.

سه روز پس از این تجمع، قوجابییک و اعضای تشکیلات حزب رفاه نو به همان میدان رفتند و محل سخنرانی دم پارتی را با آب و سرکه و مواد شوینده شستند. قوجابییک با انتشار تصاویر این اقدام، حضور دم پارتی در میدان را به‌طور ضمنی نوعی «آلودگی» توصیف کرد و گفت پاک‌سازی محل باید ۴۰ روز ادامه یابد. همین تعبیر و نمایش تصویری بود که از سوی دم پارتی توهین به رأی‌دهندگان این حزب و هویت کُردی ارزیابی شد.

شکایت کیفری دم پارتی از رئیس استانی حزب رفاه نو

دم پارتی پس از این اقدام، علیه فاتح صالح مهمت قوجایییک و اعضای تشکیلاتی که دستور او را اجرا کردند، در دادستانی کل آنکارا شکایت کیفری ثبت کرد.

وکلای حزب در دادخواست خود، خواستار رسیدگی به اتهام‌های «توهین»، «تحریک یا تحقیر علنی مردم به کینه و دشمنی» و «نفرت و تبعیض» شدند. دم پارتی اعلام کرد شست‌وشوی محل تجمع یک حزب قانونی با هدف «پاک‌سازی»، صرفاً اعتراض سیاسی محسوب نمی‌شود و متضمن تحقیر جمعی میلیون‌ها شهروند و رأی‌دهنده است.

در پی گسترش واکنش‌ها، سعاد قلیچ، سخنگوی حزب رفاه نو، اعلام کرد اقدام رئیس استانی این حزب رفتاری شخصی بوده و مدیریت مرکزی آن را تأیید نمی‌کند. او همچنین گفت مسئولان مرکزی حزب برای بررسی موضوع با مقام‌های دم پارتی تماس گرفته‌اند.