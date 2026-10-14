تردد خودرو و کاپوتاژ از مرز سیرانبند بانه آغاز شد

سرویس کردستان ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان از آغاز تردد وسایل نقلیه و کاپوتاژ خودرو از مرز سیرانبند بانه خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تسهیل رفت‌وآمدهای مرزی، توسعه تعاملات اقتصادی و گسترش ارتباطات میان ایران و اقلیم کردستان عراق انجام شده است.

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در جریان سفر به شهرستان بانه و در نشست پیگیری مصوبات همایش استانداران شمال‌غرب کشور و اقلیم کردستان عراق هم‌مرز با جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت رفع موانع فعالیت فعالان اقتصادی و تسهیل مبادلات تجاری تأکید کرد.

وی که این نشست با حضور سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه عراق، جمعی از مسئولان اقلیم کردستان و فعالان اقتصادی استان برگزار شد، اظهار کرد: تسهیل مراودات تجاری، فعالیت ۲۴ ساعته گمرک باشماق مریوان، تأمین کالاهای اساسی و تسهیل واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و ماشین‌آلات خطوط تولید، از جمله موضوعات مورد پیگیری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون ساماندهی مبادلات مرزی و تقویت همکاری‌های تجاری با اقلیم کردستان عراق می‌تواند در رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی و رونق‌بخشی به اقتصاد استان مؤثر باشد.

ازهاری با اشاره به آغاز تردد خودروها و کاپوتاژ از مرز سیرانبند بانه گفت: این موضوع از مطالبات فعالان اقتصادی و مردم شهرستان بانه و استان کردستان بود که در چارچوب پیگیری‌های انجام‌شده و تفاهم‌نامه‌های نشست با استانداران اقلیم کردستان دنبال شد و اکنون امکان تردد خودروهای ایرانی به اقلیم کردستان عراق و ورود خودروهای عراقی به کشور از طریق این مرز فراهم شده است.

وی تسهیل رفت‌وآمدهای مرزی، تقویت تعاملات اقتصادی و توسعه گردشگری را از پیامدهای مورد انتظار این اقدام عنوان کرد و افزود: گسترش ارتباطات میان دو سوی مرز می‌تواند به توسعه مناسبات منطقه‌ای و افزایش بهره‌مندی از ظرفیت‌های مرزی استان کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین در نشستی با فعالان اقتصادی و با حضور سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه، مسائل و موانع پیش‌روی فعالیت‌های تجاری را بررسی کرد.

در ادامه این سفر، آیین آغاز تردد وسایل نقلیه و کاپوتاژ خودرو از مرز سیرانبند بانه با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و هیئتی از اقلیم کردستان عراق برگزار شد.

بازدید از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی بانه و بررسی ظرفیت‌ها و مسائل این واحدها نیز از دیگر برنامه‌های ازهاری در این سفر بود.