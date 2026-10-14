خبر نویسنده: تحریریه کردپرس ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ۱۱:۴۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
اعتراض نماینده ارومیه به نابسامانی استفاده از کارتهای سوخت اضطراری
سرویس آذربایجان غربی- نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از برخی رفتارهای سلیقهای در استفاده از کارتهای سوخت اضطراری جایگاهها، بر ضرورت حفظ حقوق و کرامت شهروندان و جلوگیری از دریافت مبالغ خارج از ضوابط قانونی تأکید کرد.
به گزارش کردپرس، حاکم ممکان با اشاره به گلایههای شهروندان درباره معطلی و مشکلات دسترسی به کارتهای سوخت آزاد، اظهار کرد: دسترسی به سوخت با نرخ مصوب نباید به رفتار سلیقهای اپراتورها یا پرداخت هزینههای اضافی وابسته باشد و لازم است با نظارت مؤثر، از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
او ادامه داد: در همین راستا با مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه تماس گرفتیم و موضوع را برای بررسی و رسیدگی به مشکلات مطرحشده پیگیری کردیم.
نماینده ارومیه تأکید کرد: ساماندهی کارتهای اضطراری، شفافیت در ارائه خدمات و صیانت از حقوق مردم باید در اولویت دستگاههای مسئول قرار گیرد.
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