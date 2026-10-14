کردپرس
اعتراض نماینده ارومیه به نابسامانی استفاده از کارت‌های سوخت اضطراری
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ۱۱:۴۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

اعتراض نماینده ارومیه به نابسامانی استفاده از کارت‌های سوخت اضطراری

سرویس آذربایجان غربی- نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از برخی رفتارهای سلیقه‌ای در استفاده از کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌ها، بر ضرورت حفظ حقوق و کرامت شهروندان و جلوگیری از دریافت مبالغ خارج از ضوابط قانونی تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، حاکم ممکان با اشاره به گلایه‌های شهروندان درباره معطلی و مشکلات دسترسی به کارت‌های سوخت آزاد، اظهار کرد: دسترسی به سوخت با نرخ مصوب نباید به رفتار سلیقه‌ای اپراتورها یا پرداخت هزینه‌های اضافی وابسته باشد و لازم است با نظارت مؤثر، از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.

او ادامه داد: در همین راستا با مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه تماس گرفتیم و موضوع را برای بررسی و رسیدگی به مشکلات مطرح‌شده پیگیری کردیم.

نماینده ارومیه تأکید کرد: ساماندهی کارت‌های اضطراری، شفافیت در ارائه خدمات و صیانت از حقوق مردم باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.


مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
تردد خودرو و کاپوتاژ از مرز سیرانبند بانه آغاز شد
خبر قبلی
تردد خودرو و کاپوتاژ از مرز سیرانبند بانه آغاز شد
دردِ دارو درکردستان
خبر بعدی
دردِ دارو درکردستان
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.